Reich, mächtig, weiblich: Das sind die 10 reichsten Frauen der Welt 2026

Sie erben Imperien, beherrschen Weltkonzerne – oder wurden nach einer Scheidung zu Multimilliardärinnen. Die neue Rangliste der reichsten Frauen der Welt zeigt: Geld, Macht und Einfluss sind auch 2026 fest in weiblicher Hand. An der Spitze steht eine Frau, die eine historische Marke geknackt hat.

Alice Walton ist zurück auf dem Thron – und schreibt Geschichte. Die Walmart-Erbin führt das Ranking im Januar 2026 mit einem geschätzten Vermögen von über 100 Milliarden US-Dollar an.

Damit ist sie die erste Frau der USA, die offiziell als Centibillionärin gilt. Rund zehn Prozent der Walmart-Aktien gehören ihr, dazu kommen massive Kursgewinne. Abseits der Börse engagiert sich die 75‑Jährige für Kunst und Gesundheit – Luxus mit sozialem Gewissen.

Kosmetik, Konzerne und Kurskapriolen

Lange Zeit galt sie als reichste Frau der Welt, nun landet sie auf Platz zwei: Françoise Bettencourt Meyers, Erbin des L’Oréal-Imperiums. Ihr Vermögen schwankt stark – abhängig von Beauty-Trends und Aktienkursen. Trotzdem bleibt sie mit bis zu knapp 100 Milliarden Dollar eine feste Größe an der Weltspitze. Dahinter folgen bekannte Namen wie Julia Koch, Jacqueline Mars und Miriam Adelson – Frauen, deren Reichtum auf globalen Marken und Familienimperien basiert.

Erbinnen dominieren – doch es gibt Ausnahmen

Über 80 Prozent der Top‑10-Frauen haben ihr Vermögen geerbt. Doch es gibt spannende Gegenbeispiele: MacKenzie Scott wurde nach der Bezos-Scheidung zur Multimilliardärin – und spendete seither Milliarden für wohltätige Zwecke. Abigail Johnson wiederum führt als CEO den Finanzgiganten Fidelity selbst. Und Rafaela Aponte-Diamant aus der Schweiz ist Mitgründerin des weltgrößten Schifffahrtsunternehmens MSC – echtes Unternehmerinnen-Blut.

Global verteilt – aber US-lastig

Sieben der zehn reichsten Frauen stammen aus den USA. Doch auch Frankreich, die Schweiz, Australien und Indien sind vertreten. Die Rangliste zeigt: Weiblicher Reichtum ist international – aber stark konzentriert. Je nach Börsenlage können sich die Plätze schnell ändern. Sicher ist nur eines: Diese Frauen bewegen Summen, von denen ganze Staaten träumen.