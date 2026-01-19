Grönland: NATO-Mission als Schutzschild gegen Trump

Dänemark und Grönland haben eine NATO-Mission für Grönland vorgeschlagen.

Dies sagte der dänische Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen Montagabend im Beisein der grönländischen Außenministerin Vivian Motzfeldt nach einem Gespräch mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte im dänischen Fernsehen. US-Präsident Donald Trump beansprucht die zu Dänemark gehörende autonome Insel für sich. Mit dieser Maßnahme soll Trump von der Übernahme der Arktis-Insel abgebracht werden.

Insidern zufolge zieht Kanada die Entsendung eines kleinen Truppenkontingents für NATO-Übungen nach Grönland in Betracht. Das Militär habe der Regierung entsprechende Pläne vorgelegt und warte nun auf eine Entscheidung von Premierminister Mark Carney, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Carney muss zwischen der Solidarität mit europäischen Verbündeten und dem Verhältnis zu Trump abwägen. Dieser hat in der Vergangenheit nicht nur mit einer Übernahme Grönlands, sondern auch mit einer Annexion Kanadas gedroht.

Ungarn wird sich laut Außenminister Peter Szijjarto nicht an einer gemeinsamen EU-Erklärung zur Zukunft der Arktis-Insel beteiligen. Dies sei eine bilaterale Angelegenheit und kein Thema für die Europäische Union, sagte Szijjarto bei einem Besuch in Prag. Trump habe den Druck auf mehrere europäische Staaten und NATO-Mitglieder erhöht, die Souveränität über die Insel abzugeben. Ungarn sei davon nicht betroffen, so Szijjarto.