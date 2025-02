× Heißes Gerücht: am Montag gibt’s die AC/DC Tourdaten!

Letzten Juni ließen AC/DC 120.000 Fans im Happel Stadion abrocken. Jetzt haben die Teufelsrocker wieder Österreich im Visier. oe24 verrät die geheimen Details.

„Tickets für die Europäischen Sommer Shows sind ab 7. Februar 10 Uhr Lokalzeit erhältlich!“ Ein kurzzeitig auf der offiziellen Homepage gezeigtes und mittlerweile wieder gelöschtes Foto lässt jetzt Millionen von Rockfans hoffen und bestätigt die oe24-Meldung vom 12. Dezember! AC/DC gehen nach ihrem Vorjahrs-Comeback schon wieder auf Europa-Tour! Die Daten für den im Spätsommer gezündeten Zugabe-Run unter dem Motto „Power Up“ sollen schon Morgen, Montag (3. Februar) bekannt gegeben werden!

Neben Konzerten in u.a. Paris, Oostende oder Magdeburg soll auch Österreich, wo AC/DC ja anno 2015 vor 115.000 Fans in Spielberg das größte Konzert ihrer Karriere zündeten und erst letzten Juni 120.000 Fans mit einem Doppelpack im Happel Stadion begeisterten, wieder mit dabei sein. Ein Termin im August gilt als wahrscheinlich. Der Vorverkauf für die teuflische Show, bei der Angus Young natürlich wieder in seiner legendären Schuluniform abrockt, wird dann bereits am Freitag gezündet!

AC/DC, dank über 250-Millionenfach verkauften Hardrock-Hymnen wie „Thunderstruck“, „Highway To Hell“ oder „Hells Bells“ ja eine der größten Rockbands aller Zeiten, wären auch ein mehr als würdiger Ersatz für die Rolling Stones, die ja letzte Woche die Pläne für die Europa-Tournee stoppen mussten.