× Heißes Gerücht: nach den Rolling Stones wollen auch AC/DC nach Österreich!

Die Rolling Stones haben im August das Happel Stadion im Visier. Jetzt steht der nächste Konzert-Hit an: auch AC/DC wollen 2025 wieder nach Österreich!

Vier Kozerte im Happel Stadion sind für 2025 schon im Vorverkauf: Robbie Williams (12. Juli), Iron Maiden (19. Juli) Seiler & Speer (19. Juli) und seit Donnerstag früh auch das Sensations-Doppelpack von Guns N‘ Roses und den Sex Pistols (24. Juli). Jetzt dürften mindestens zwei weitere Konzerte dazukommen, denn neben den Rolling Stones, für die wie oe24 exklusiv berichtete, das Happel ja zwischen 10. und 15. August reserviert ist, sollen nun auch AC/DC wieder Kurs auf Österreich nehmen.

Im August kommen die Rolling Stones nach Wien!

Guns N‘ Roses bringen die Sex Pistols mit nach Wien!

AC/DC: so teuflisch war der Wien-Abschied

AC/DC wurden in Wien von der Polizei geknipst!

AC/DC zündeten rot-weiß-rotes Höllenfeuer in Wien

Stones (o.) und AC/DC (u.) haben 2025 Österreich im Visier!

Erst im Juni ließen Angus Young, Brian Johnson und Co. über 158.000 Fans bei zwei Wien-Konzerten abrocken. Mit Höllen-Feuerwerk, allen Hits („Hells Bells“) und den obligaten Kanonensalven. Für 2025 sind zwischen 10. April (Minneapolis) und 28. Mai (Cleveland) bereits 13 Konzerte in Nordamerika fixiert. Dann will man noch eine Europa-Runde anhängen. Österreich, wo AC/DC ja anno 2015 vor 115.000 Fans in Spielberg das größte Konzert ihrer Karriere zündeten, soll wieder mit dabei sein.

Angus Young (o.) und Brian Johnson (u.) wollen 2025 wieder zu uns!

Spannend: ein Österreich nahes Konzert der Teufelsrocker gilt bereits so gut wie fix. Denn in Zagreb werden Mitte August sowohl die Stones als auch AC/DC erwartet. Gut möglich, dass Angus und Co. rund um diesen Zeitraum auch wieder bei uns abrocken. Dafür hat man Wien oder sogar wieder Spielberg im Visier.