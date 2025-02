× Robbie Williams: Österreich-Zugabe nach Kino-Flop

2017 lieferte Robbie Williams für 85.000 Fans ein Konzert-Doppelpack in Wien und Kärnten. Jetzt gibt’s das da capo. Neben der bereits ausverkauften Show im Happel Stadion (12. Juli) rockt Robbie am 14. September nun auch in Klagenfurt.

Das Wien-Konzert von Robbie Williams am 12. Juli im Happel Stadion ist ausverkauft. Jetzt gibt’s die Zugabe. Am 14. September zündet er sein Hit-Feuerwerk nun auch im Wörthersee Stadion von Klagenfurt. Die Tickets für das zweite Österreich-Konzert gibt’s ab Donnerstag, 6. Februar um 10 Uhr bei oeticket und ticket24.at

85.000 Fans werden bei Konzert-Doppelpack, das es in dieser Form ja schon 2017 in Wien und Klagenfurt gab, erwartet. Damit setzt sich Robbie heuer in Österreich wieder die Konzert-Krone auf. Mehr Besucher schafft niemand. Das ist Balsam für seine leidgeprüfte Seele. Sein Biopic "Better Man", bei dem er sich zum Affen machte, gilt ja als Kino-Flop des Jahres. Nur 19 Millionen Dollar Kassa - und das bei Produktionskosten von über 100 Millionen.

Dafür ist er im Pop der Allergrößte: Mit dem Soundtrack fuhr er jüngst seinen 15. Nummer-eins-Hit in England ein und egalisierte damit die Beatles. Im April wird er sie überholen. Denn da kommt das neue Album. Der Soundtrack zu seinen beiden Österreich-Konzerten, bei denen natürlich auch alle Hits von "Let Me Entertain You" über "Feel" bis "Angels" auf der Setlist stehen.