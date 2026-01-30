Mit 75 Jahren: Peter Cornelius hat sein Testament neu aufgesetzt

Die Austropop-Legende ist am Sonntag zu Gast in "Frühstück bei mir" und spricht über sehr private Themen. Auch über die Angst vor dem Tod.

Er hat Songs geschaffen, die Generationen begleiten, und gilt bis heute als der erfolgreichste österreichische Singer-Songwriter auf deutschem Boden: Peter Cornelius ist am Sonntag, dem 1. Februar, Gast bei Ö3-„Frühstück bei mir“. Anlässlich seines 75. Geburtstags (29. Jänner) blickt der Musiker auf sein Lebenswerk zurück – und tut das mit Gelassenheit, Dankbarkeit und bemerkenswerter Offenheit.

„Viele Lieder und vor allem der Satz ‚Ich bin reif für die Insel‘ werden mich überleben“, resümiert Cornelius im Gespräch. Gefeiert hat er den runden Geburtstag bewusst im kleinen Rahmen: „Den Geburtstag habe ich ganz alleine mit meiner Frau zuhause gefeiert, denn es war auch unser 25. Hochzeitstag. Das hat sich sehr stimmig angefühlt.“ Ein stilles Jubiläum, das viel über den heutigen Lebensentwurf des Künstlers verrät.

Peter Cornelius freute sich über eine Geburtstagstorte. © Hitradio Ö3/Tom Wunderlich

Lange Karriere

Beim Ö3-Frühstück wartet dennoch eine kleine Überraschung: Auf der Geburtstagstorte steht der Satz „You are not like anybody else“. Ein Detail, das Cornelius besonders berührt. „Das ist der Titel eines Songs von den Kinks, der für mich Wegweiser war“, erklärt er. Überhaupt spannt das Interview einen weiten Bogen über mehr als fünf Jahrzehnte Karriere – von den Anfängen bis zur Entstehung unvergesslicher Hits wie „Der Kaffee ist fertig“.

Als entscheidenden Wendepunkt bezeichnet Cornelius den Schritt nach Deutschland in den 1980er-Jahren. Eine Phase großen Erfolgs, aber auch persönlicher Grenzerfahrungen. Offen spricht er über Alkohol und Drogen, die damals Teil seines Alltags waren: „Mitte der Achziger habe ich gerne Alkohol getrunken und in meiner Anfangsphase in München war ich auch häufig in einem Lokal, wo Kokain kursierte. Probiert habe ich es auch, durch den Erfolgsdruck in diesem Metier probiert man vieles, das die Kreativität beflügelt.“ Gleichzeitig betont er: „Aber Gott sei Dank habe ich ein inneres Cockpit, in dem alle Lichter aufleuchten, wenn ich über die Schwelle des ‚Zuviel‘ komme.“

Cornelius über sein Erbe

Heute lebt Cornelius bewusst anders. Ernährung, Bewegung und Achtsamkeit spielen eine zentrale Rolle: „Ich beschäftige mich mit Ernährung, esse alles, was dem Körper guttut – Heidelbeeren, Walnüsse, Haferflocken, Avocados – und mache lange Walks.“ Der Blick ist klarer geworden, der Rhythmus ruhiger.

Konstante in all den Jahren ist seine Frau Ulrike, seit vier Jahrzehnten an seiner Seite. „Sie ist für mich ein ‚karmisches Geschenk‘. Als hätte ich in einem früheren Leben viel Gutes gemacht und werde jetzt dafür belohnt“, sagt Cornelius. Auch das Kennenlernen beschreibt er als schicksalhaft: „Es war im September 1986, in der Opernpassage sind wir aneinander vorbeigegangen, haben uns in die Augen gesehen und es ist etwas Magisches passiert.“ Kurz darauf sei sie in sein Kaffeehaus gekommen – und „dann war schnell alles klar“.

Peter Cornelius mit Claudia Stöckl. © Hitradio Ö3/Tom Wunderlich

Nachdenklich wird der Musiker beim Blick in die Zukunft. Auch das Ende gehört für ihn zur Ehrlichkeit des Lebens. „Wahrscheinlich werde ich zuerst gehen. Meine Frau ist 13 Jahre jünger, und sie wird damit klarkommen müssen.“ Er habe sein Testament kürzlich neu geregelt, um sie bestmöglich abzusichern. „Mein Vater ist 85 geworden, vielleicht bleiben mir noch 10 Jahre.“

Cornelius denkt nicht ans Aufhören

Sein Vorsatz für die kommenden Jahre ist klar formuliert: „Ich möchte noch viele große Lieder schreiben.“ Und zugleich Raum schaffen für das Wesentliche: „Aber auch möglichst viel unverplante Freizeit mit meiner Frau verbringen, dass wir nicht immer so eingespannt sind. Vielleicht ist es heuer meine letzte Tour.“

Ö3-„Frühstück bei mir“, das ganze Interview mit Claudia Stöckl, ist am Sonntag von 9.00 bis 11.00 Uhr im Hitradio Ö3 zu hören.