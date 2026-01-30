Chart-Beben: Nur mehr Springsteen kann Kickl stoppen!

Die FPÖ und die John Otti Band stellte am Freitag ihre neue „Hymne“ „Immer vorwärts FPÖ“ ins Netz. In den Charts kann ihr nur mehr Bruce Springsteen Paroli bieten.

„Jetzt heißt es zusammenstehen: Gemeinsam bringen wir diesen Song in die Charts.“ Am Freitag stellte die FPÖ unter dem Motto „Ein Song. Ein Ziel. Ein Kickl.“ ihre neue natürlich von der John Otti Band gespielte „Hymne“ „Immer vorwärts FPÖ“ auf alle Musik-Plattformen. Von Spotify bis Amazon. Großer Werbe-Aufwand auf Facebook und Co inklusive: „ Gemeinsam sind wir stark! Wenn du „Immer vorwärts, FPÖ“ herunterlädst, hilfst du mit, einen patriotischen Hit in die österreichischen Singlecharts zu bringen.

Eine Botschaft die gehört wurde: Auf iTunes stürmte der plumpe Pop-Stampfer rund um Zeilen wie „Zuerst das Volk und dann der Kanzler. Herbert Kickl geht voran!“ schon bis auf Platz 2 hoch.

© Sony Music

Das sind die iTunes Charts vom 30. Jänner 2026:

1. Bruce Springsteen, Streets Of Minneapolis

2. John Otti band Feat. Herbert Kickl, Immer vorwärts FPÖ

3. Aertsomith & Yungblud, My Only Angel

4. Raye, Where Is My Husband

5. DJ Ötzi, Tirol

Spannend: Platz 1 hält weiterhin Bruce Springsteen mit seiner ebenso wütenden wie wichtigen Anti-Trump-Hymne „Streets Of Minneapolis“: Dass er damit nun auch die FPÖ ausbremst macht seinen Protest-Song noch brisanter.