× Chart-Rekord: Robbie Williams sieht sich jetzt schon als 5. Beatle

Im Kino geht Robbie Williams mit seinem Film "Better Man" baden. In den Pop-Charts holt er mit dem Soundtrack jetzt sogar die Beatles ein!

„John & Paul & Ringo & George & Robbie“ Mit seinem witzigen T-Shirt bringt es Robbie Williams auf den Punkt: Jetzt steht er auf einer Stufe mit den Beatles! Mit dem Soundtrack zum affen-geilen Film „Better Man“ fuhr er in England seinen bereits 15. (!) Nummer-eins-Hit ein. Ebenso viele Top-Platzierungen wie bislang nur die Fab Four schafften!

© TOBIS ×

„Danke an alle, die das Album und den Film unterstützt haben. Es ist eine riesige Ehre, mein 15. UK-Nummer-1-Album zu haben. Ein besonderes Dankeschön an all meine Fans, deren Unterstützung ich nie als selbstverständlich ansehe. Ich bin so stolz auf den Film ‚Better Man‘, und dass das Soundtrack-Album nun auf Platz 1 ist, macht es noch besonderer“ feiert Robbie den Chart-Triumph auf Instagram. Spannend: Robbie hat mit „Better Man“ letzte Woche in England mehr CDs verkauft als die Plätze 2 bis 5 zusammengerechnet.

© Tobis Film ×

Für Robbie ist der neue Chart-Rekord ein großer Trost: Sein Biopic „Better Man“ gilt ja als größter Flop des noch jungen Kinojahres und wurde nach nicht einmal 2 Millionen Dollar Kasse in den USA bereits wieder aus den Kinos genommen. Auch bei uns bleibt der Robbie-Film mit nicht einmal 50.000 Besuchern seit dem 2. Jänner weit hinter den Erwartungen.

© Getty Images ×



Dafür klappt’s im Pop wieder prächtig: Rechnet man seine Take That Alben dazu, dann kommt Robbie in den UK-Charts bereits auf 20 Nummer-eins-Alben. Damit liegt er knapp hinter Sir Paul McCartney, der mit es mit den Beatles, den Wings und seinen Solo-Alben 22 Mal an die die Spitze der Alben-Charts brachte.

© TZOe Zeidler-Künz ×

Im April will Robbie dann die Beatles übertrumpfen, denn da da kommt sein neues Album, mit dem er am 12. Juli auch wieder im Ernst Happel Stadion aufspielt. „Wenn ihr noch keine Tickets habt, dann solltet ihr euch schleunigst welche sichern, denn das wird das beste Konzert eures Lebens!“