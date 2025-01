× Robbie Williams: „Im April kommt mein neues Album“

Mit dem Biopic „Better Man“ rührt uns Robbie Williams aktuell im Kino zu Tränen. Ab April rockt er wieder. Da kommt seine neue CD. Der Soundtrack zum Wien-Konzert am 12. Juli.

„Im April kommt mein neues Album!“ Im Hollywood Reporter Roundtable “Songs of The Season” kündigt Robbie Williams sein heißersehntes CD-Comeback an! Nach dem Weihnachtsalbum „The Christmas Present“ (2019), der mit Orchester neu eingespielten Karriere-Retrospektive „XXV“ (2022) und dem jüngst veröffentlichten Soundtrack zum Biopic „Better Man“ kommt nun endlich wieder ein Album mit ganz neuen Songs. Das erste seit der Hit-CD „Heavy Entertainment Show“ aus dem Jahr 2016!

"Ich war nicht faul, sondern überproduktiv. Ich habe über 100 neue Songs auf meinem Computer. Ich muss nur darauf achten, wie meine Karriere weitergehen soll,“ erklärte er schon im oe24-Interview seine Herangehensweise.

Mit den neuen Songs („Seitdem ich sie geschrieben habe bin ich eine komplett andere Person!“) liefert Robbie auch den Soundtrack zum großen Wien-Konzert: Am 12. Juli eröffnet er ja die Konzertsaison im Happel Stadion. Die ersten Hörproben könnte es freilich schon am 9. April geben, da spielt Robbe zur Taufe des Kreuzfahrtschiffs „Mein Schiff Relax“ in Mallorca auf.