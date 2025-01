× Robbie über Oscar-Aus: “Wenigstens muss ich dort jetzt nicht mehr hingehen!“

Der Oscar-Traum von Robbie Williams ist vorzeitig geplatzt. Bei den Golden Globes nahm er seine Disqualifikation aber trotzdem mit Humor.

„Natürlich wäre es nett gewesen, aber die Regeln sind nun mal die Regeln!“ Bei den Golden Globes, wo er mit dem Better Man-Filmhit „Forbidden Road“ gegen den Emilia Pérez-Song „El Mal“ den Kürzeren zog, sprach Robbie Williams erstmals über seine Oscar-Disqualifikation. Die Academy strich ihn ja von der Shortlist, weil sein neuer Hit Ähnlichkeiten mit dem Song „I Got A Name“ von Jim Croce aufweist, der schon 1973 im Film „The Last American Hero“ zu hören war.

„Auch ich muss mich an die Regeln halten“ zeigt sich Robbie darüber nur mäßig enttäuscht, „Es wäre schön gewesen, aber für mich als introvertierte Person ist es auch eine Party, zu der ich nicht gehen muss. Ich habe es durchgemacht und bin auf der anderen Seite. Es ist alles gut!“

Viel wichtiger ist ihm ohnedies der Erfolg seines Biopic „Better Man“. „Das ist mein wichtigstes Projekt seit Angels.“ Die Fans geben ihm recht: Bei „Rotten Tomatoes“ hält der emotionale Robbie-Film, wo er von einem KI-Chimpansen gedoubelt wird, schon bei einem sensationellen Audience Score von 97%!