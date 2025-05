× oe24 holt Eurythmics-Star Dave Stewart nach Wien

"Sweet Dreams" in Wien. Am 30. Juli präsentiert oe24 die Hit-Show von Eurythmics-Mastermind Dave Stewart in der Open Air Arena. Ab Freitag gibt’s die Tickets.

Im November 2023 brachte er mit einer hitgetränkten Zeitreise in die 80er Jahre das restlos ausverkaufte Wiener Konzerthaus zum Beben. Jetzt holt oe24 Eurythmics-Mastermind Dave Stewart in die Open Air Arena. Am 30. Juli zündet die Legende unterstützt von Chart-Star Vanessa Amorosi („Absolutely Everybody“) das große Hit-Feuerwerk rund um 100 Millionenfach verkaufte Pop-Hymnen wie „Here Comes The Rain Again“, „Love Is A Stranger“, „Would I Lie To You“, „Missionary Man“, There Must Be An Angel (Playing With My Heart)“ und natürlich “Sweet Dreams”. Der Vorverkauf für die einzigartige Hit-Show startet am Freitag, 16. Mai um 10 Uhr bei ticketmaster.

© Good Life Artists ×

© zeidler ×

„Es wird eine große Show. Eine Reise durch die verschiedenen Welten von Eurythmics. Mit überdimensionalen LED-Screens, Filmen und einer unglaublichen Sängerin: Vanessa Amorosi ist pures Dynamit,“ erklärt Stewart sein Österreich-Comeback.

© zeidler ×

© zeidler ×

An Wien hat er ja sowieso nur die besten Erinnerungen: „2004 habe ich mit Rudi Klausnitzer im Raimund Theater das Musical ‚Barbarella‘ umgesetzt. Das hat viele Leute geschockt, denn das war eine ziemlich S&M-Version von ‚Barbarella‘, aber ich habe die lange Probenzeit genossen und konnte die Stadt wie ein Tourist erleben. Wien ist wunderschön!“