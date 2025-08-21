Glasner feiert Pflichtsieg mit Crystal Palace

Erfolgserlebnise für die österreichischen Vertreter im Hinspiel des Europacup-Play-off: Michael Gregoritsch feierte sein Debüt, Oliver Glasner feierte einen Pflichtsieg in Norwegen.

Nur einen Tag nach der Wechsel-Bekanntgabe hat ÖFB-Teamspieler Michael Gregoritsch sein Debüt für Bröndby IF gefeiert. Der 31-Jährige wurde im Qualifikations-Play-off-Hinspiel zur Fußball-Conference-League bei Racing Straßburg nach 68 Minuten eingewechselt. Die Partie endete 0:0, was den Dänen für das Rückspiel alle Möglichkeiten zum Erreichen der Ligaphase offen lässt. Oliver Glasners Crystal Palace gewann zu Hause das Hinspiel gegen Fredrikstad FK aus Norwegen 1:0.

Jean-Philippe Mateta erzielte für die Londoner den Siegestreffer in der 54. Minute. Eine 1:2-Pleite kassierte der FSV Mainz 05 trotz 1:0-Führung auswärts bei Rosenborg Trondheim. ÖFB-Ass Philipp Mwene spielte bei den Deutschen durch.