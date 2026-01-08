Alles zu oe24VIP
Ski Alpin - Rennkalender
Christina Ager
© gepa

Zauchensee

Heim-Doppel: ÖSV-Speedstars wollen Vonn-Jubiläumsparty crashen

08.01.26, 14:04
Im ersten Training für die Heim-Abfahrt in Altenmarkt-Zauchensee mussten sich Christina Ager (+0,39) und Mirjam Puchner (+0,45) nur der Deutschen Kira Weidle-Winkelmann geschlagen geben. 

Hinter dem ÖSV-Topduo war die Kärntnerin Lena Wechner (25) mit Startnummer 43 überraschend Viertschnellste (+0,65), Emily Schöpf (25) belegte Platz 12 (+1,07).

Val-d'Isère-Siegerin Conny Hütter (17./+1,18) und Nina Ortlieb (31./+2,00) hielten sich noch zurück - ebenso wie Comeback-Kollegin Lindsey Vonn, die mit 3:30 Minuten Rückstand als 50. abschwang.

Zehn Jahre danach greift Vonn wieder nach Double 

Vonn steht im Fokus des Speed-Doppels auf der Kälberloch-Strecke. Die mittlerweile 41-jährige US-Rennläuferin konnte bereits vier Siege in Zauchensee verbuchen: 2009 gewann sie die Superkombi am Gamskogel, 2011 folgte ein Abfahrtssieg, den sie 2016 wiederholte, als sie zudem noch den Super-G gewann.  

Zehn Jahre nach diesem Double gilt Vonn sowohl in der Abfahrt (Samstag, 11.30), als auch im Super-G (Sonntag, 11.30/jew. ORF1 live) als Topfavoritin. Vonn, die heuer ihre unwiderruflich letzte Saison bestreitet, liegt in der Abfahrtsweltcup-Wertung an der Spitze, im Super-G liegt sie hinter Alice Robison (NZL) und Sofia Goggia (ITA) auf Platz 3.

