Vorsicht, verführerisch: Die besten Tarte-Rezepte mit Schokolade, Zitrone und mehr

Zitronentarte
ZUTATEN FÜR 1 FORM (23 CM)
Für den Teig
- 125 g weiche Butter und für die Form
- 100 g Zucker
- 225 g Mehl und zum Arbeiten
- 1 Prise Salz
- 1 Ei getrocknete Hülsenfrüchte Für die Zitronenfüllung:
- 1 Ei 4 Eigelb
- 200 g Zucker
- 150 ml Zitronensaft
- 150 g Obers
Für die Creme:
- 200 g Obers
- 1 EL Zucker
- 1 EL Zitronat und zum Garnieren
ZUBEREITUNG * SCHWIERIG * 1 H 50 MIN + 2 H 45 MIN KÜHLEN
- Butter und Zucker in die Schüssel einer Küchenmaschine mit Flachrührer geben und 5–6 Minuten lang hell und cremig aufschlagen, dabei die Ränder der Schüssel gelegentlich mit einem Spatel herunterstreichen. Mehl, Salz und das Ei hinzufügen. Alles zu einem glatten Teig verrühren.
- Zu einer Scheibe formen, in Frischhaltefolie wickeln und mindestens 45 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen. Backofen auf 175 °C Ober-und Unterhitze vorheizen. Den Boden einer Tarteform (ca. 23 cm) mit herausnehmbarem Boden einfetten.
- Teig auf einer gut bemehlten Fläche ca. 3 mm dick ausrollen. In die vorbereitete Form legen, an Boden und Rand andrücken. Mit Backpapier und Hülsenfrüchten belegen und ca. 15 Minuten backen. Anschließend Hülsenfrüchte und Backpapier entfernen und den Boden weitere 10–15 Minuten goldbraun backen.
- Währenddessen für die Füllung Ei, Eigelb und Zucker in einer hitzebeständigen Schüssel mit einem Schneebesen gründlich verrühren. Zitronensaft und Obers unterrühren.
- Über einem heißen Wasserbad unter ständigem Rühren mit einem Teigspatel 5–6 Minuten erhitzen, bis die Masse 60 °C erreicht hat und der Zucker vollständig aufgelöst ist. Masse durch ein feines Sieb in einen Messbecher oder Krug abseihen. Backofentemperatur auf 150 °C reduzieren.
- Zitronenfüllung in die Tarteform geben und 30–35 Minuten backen, bis die Füllung in der Mitte noch leicht wackelt. Etwa 10 Minuten bei Raumtemperatur abkühlen lassen, dann mindestens 2 Stunden kühlen.
- Für die Creme Obers mit Zucker halbsteif schlagen. Zitronat fein hacken und unterheben. Creme auf die gekühlte Zitronentarte geben und nach Belieben mit etwas Zitronat bestreuen. Bis zum Servieren kühl stellen.
Schokoladentarte mit Himbeeren
ZUTATEN FÜR 1 FORM (22 CM)
Für den Teig:
- 120 g Butter und für die Form
- 100 g Zucker
- 1 Prise Salz
- 1 Ei
- 30 g Kakao
- 170 g Mehl und zum Arbeiten
- 1 TL Backpulver, getrocknete Hülsenfrüchte
Für die Creme:
- 150 g Zartbitterschokolade
- 3 Eier
- 80 g Obers
- 100 g Zucker
- 500 g Frischkäse
- 50 g Mehl
Außerdem:
- 125 g Himbeeren
ZUBEREITUNG * LEICHT * 1 H 55 MIN
- Für den Teig die Butter mit Zucker und Salz aufschlagen. Das Ei unterrühren. Kakao, Mehl und Backpulver vermischen, zugeben und alles zu einem glatten Teig verkneten. Abgedeckt ca. 30 Minuten kalt stellen.
- Backofen auf 200 °C Ober-und Unterhitze vorheizen. Eine Tarteform (ca. 22 cm) mit Butter fetten. Den Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche ausrollen und die Form damit auslegen. Mit einer Gabel mehrmals einstechen.
- Backpapier und Hülsenfrüchte darauf verteilen und die Form für ca. 10 Minuten in den Backofen schieben. Hülsenfrüchte und Backpapier entfernen und den Boden weitere 8 Minuten backen.
- Für die Creme Zartbitterschokolade grob hacken und in einer Schüssel über dem Wasserbad schmelzen.
- Eier mit Obers und Zucker verquirlen. Frischkäse und Mehl unterrühren. Die Hälfte der Creme abnehmen und einen Teil mit der flüssigen Schokolade verrühren.
- Den Tarteboden aus dem Ofen nehmen und kurz abkühlen lassen. Die Temperatur auf 140 °C reduzieren.
- Die helle Creme auf den Boden geben und verstreichen. Schokoladencreme darauf verteilen und beide Cremes mit einem Holzstäbchen marmorieren.
- Die Tarte im Backofen ca. 40 Minuten backen. Herausnehmen und auf einem Kuchengitter auskühlen lassen. Himbeeren verlesen und vor dem Servieren darüber verteilen.
Mascarponetarte mit weißer Ganache
ZUTATEN FÜR 1 FORM (20 CM)
- 200 g weiße Schokolade
- 150 ml warmes Obers
- 200 g Vollkornbutterkekse
- 6 Stk. Schokoladen-Nuss-Pralinen
- 1 Prise Salz
- 75 g flüssige Butter
- 300 g Mascarpone
- 2 EL Staubzucker
- 350 g kaltes Obers
- 2 EL Vanillezucker
ZUBEREITUNG * LEICHT * 35 MIN + 13 H 30 MIN KÜHLEN
- Die Schokolade hacken und über einem heißen Wasserbad schmelzen, dann das warme Obers nur kurz unterrühren, bis alles homogen ist. Die Ganache mit Folie bedeckt über Nacht kühl stellen.
- Am nächsten Tag eine Springform (ca. 20 cm) mit Backpapier auslegen. Die Kekse mit den Pralinen zerkleinern. Salz und flüssige Butter zugeben und alles gut vermengen. Die Masse in die Form geben und als Boden und Rand (ca. 3 cm hoch) andrücken. Etwa 30 Minuten tiefkühlen.
- Den Mascarpone mit dem Staubzucker glatt rühren. Das Obers mit dem Vanillezucker steif schlagen und unterheben. Die Creme in die Form füllen und glattstreichen.
- Die gekühlte weiße Ganache erst mit einer Gabel lockern, dann mit dem Schneebesen aufschlagen. In einen Spritzbeutel mit Lochtülle (ca. 1 cm) füllen und in Tropfen auf die Tarte spritzen. Nach Belieben mit einem Kaffeelöffelstiel noch ein dekoratives Muster eindrücken. Die Tarte vor dem Servieren noch mindestens 1 Stunde kühl stellen.
Cheesecake- Tarte mit Mango
ZUTATEN FÜR 1 FORM (10X35 CM)
Für den Teig:
- 225 g Mehl und zum Arbeiten
- 2 EL Zucker
- 75 g Butter und für die Form
- 125 g Frischkäse
- getrocknete Hülsenfrüchte
Für die Füllung:
- 20 g Kokosflocken
- 80 ml Milch
- 375 g Frischkäse
- 55 g Zucker
- 2 Mangos
Für den Sirup:
- 135 g Palmzucker
- 2 EL Limettensaft
ZUBEREITUNG * MITTEL * 2 H
- Mehl, Zucker, Butter und Frischkäse in einer Küchenmaschine verarbeiten, bis der Teig gerade zusammenkommt. Auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche kurz durchkneten und zu einer Kugel formen. In Frischhaltefolie wickeln und 30 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen.
- Den Teig zwischen zwei leicht bemehlten Bögen Backpapier zu einem passenden Rechteck (ca. 13 x 33 cm) ausrollen. Die gebutterte Tarteform (ca. 10 x 35 cm) mit herausnehmbarem Boden damit auskleiden, an Boden und Rand andrücken. Evtl. überstehende Ränder abschneiden. Boden mit einer Gabel einstechen. Für weitere 30 Minuten kalt stellen. Backofen auf 180 °C Oberund Unterhitze vorheizen.
- Kokosflocken während des Vorheizens auf einem Backblech etwa 6 Minuten rösten, bis sie goldbraun sind. Herausnehmen und beiseitestellen.
- Tarteboden mit Backpapier auslegen und mit Hülsenfrüchten beschweren. 15 Minuten backen. Backpapier und Hülsenfrüchte entfernen und den Boden weitere 15 Minuten backen, bis er goldbraun ist. Aus dem Ofen nehmen und vollständig abkühlen lassen.
- Währenddessen Milch, Frischkäse und Zucker in einer Küchenmaschine zu einer glatten Creme verarbeiten. Gleichmäßig auf dem ausgekühlten Tarteboden verteilen.
- Mangos schälen und die Fruchtfleischhälften entlang des Kerns abschneiden. In dünne Spalten schneiden – bei essbarer Schale kann diese dranbleiben. Mango dekorativ auf der Creme anrichten.
- Für den Sirup Palmzucker und Limettensaft in einem kleinen Topf bei niedriger Hitze unter Rühren erwärmen, bis sich der Zucker vollständig aufgelöst hat. Abkühlen lassen.
- Vor dem Servieren die Tarte mit gerösteten Kokosflocken bestreuen und mit dem Palmzuckersirup beträufeln.
