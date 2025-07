Thomalla: Erster Red-Carpet-Auftritt mit neuem Freund

Die Schauspielerin feierte am Mittwoch eine Premiere: Gemeinsam mit ihrem Partner René turtelte sie bei einem Sommerfest in Deutschland.

Schauspielerin Simone Thomalla (60) schwebt auf Wolke sieben – und das zeigt sie nun auch ganz offiziell. Beim sommerlichen Event des Szeneportals AEDT trat sie erstmals gemeinsam mit ihrem neuen Partner René M. (55) auf den roten Teppich. Die beiden präsentierten sich nicht nur modisch abgestimmt, sondern auch sichtlich verliebt.

In einem eleganten Nadelstreifenanzug mit dezenten Glitzerfäden und offener Mähne wirkte die ZDF-Darstellerin entspannt und glücklich, während René in klassischem Dunkel-Anzug an ihrer Seite glänzte. Locker und vertraut lehnte sie sich an ihren Begleiter, den sie bereits seit Ende 2024 an ihrer Seite hat.

Auf Instagram teilte Simone Thomalla süße Polaroid-Fotos von der Party - darauf sind auch Freunde und ihr Partner René zu sehen. © Instagram

Reality-TV-Bezug

René M. ist laut Bild kein Unbekannter in Berlin – er engagiert sich mit Leidenschaft für den Fußballverein FSV Spandauer Kickers 1975 e.V. und ist Familienvater. Seine Tochter Denise Merten machte 2016 als Finalistin bei „Der Bachelor“ von sich reden.

Im Februar machte Thomalla die Beziehung öffentlich – damals noch zurückhaltend, aber mit klaren Worten: „René und ich sind sehr glücklich und planen unsere Zukunft miteinander.“ Eine gemeinsame Freundin hatte das Paar einander vorgestellt.





Premiere am Red Carpet

Nach ersten Auftritten im privaten Umfeld, etwa bei „Let’s Dance“, wo René Simone unterstützte, folgt nun auch der offizielle gemeinsame Auftritt: Ein deutliches Zeichen, dass die Schauspielerin und ihr Partner bereit sind, ihre Beziehung auch öffentlich zu zeigen – und zu feiern.

Während es für Simone Thomalla privat bestens läuft, soll ihre Tochter Sophia in einer Liebeskrise stecken. Alexander Zverev erzählte von privaten Problemen und davon, dass ihm momentan nur seine Tochter Halt gibt.