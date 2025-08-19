Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Claudia Stefan Effenberg
© Getty

Wahre Liebe

Claudia Effenberg heiratet ihren Stefan - zum dritten Mal!

19.08.25, 22:11
Teilen

Es ist die große Liebe: Moderatorin Claudia Effenberg (59) möchte ihren Ehemann, Fußball-Legende Stefan Effenberg, erneut heiraten – es ist bereits ihre dritte Zeremonie.  

Das Paar ist seit 2002 zusammen; die erste Hochzeit fand 2004 am Strand von Sanibel Island (Florida) statt, die zweite 2014 ebenfalls in Florida als Erneuerung des Ehegelübdes

Der Wunsch nach der dritten Hochzeit entstand nach einer lebensbedrohlichen Lungenembolie, die Claudia im Dezember 2023 erlitten hatte. Stefan reagierte sofort und rief den Notarzt – damit rettete er ihrem Leben. Dieses Erlebnis hat ihre Ehe tiefgreifend verändert und weiter gefestigt

Claudia Stefan Effenberg
© Getty

Zeichen seiner Liebe

Claudia verriet gegenüber BILD, dass der Impuls für eine neue Trauung von Stefan kam – als Zeichen seiner Liebe. Sie will unbedingt in Weiß heiraten, idealerweise „in einem echten weißen Prinzessinnenkleid“. Und es gibt schon einen konkreten Plan: „Es wird noch dieses Jahr passieren. Und ich werde mein eigenes Hochzeitskleid dafür designen“

Claudia Stefan Effenberg
© Getty

Noch ist unklar, wann genau die Hochzeit stattfinden wird. Ob sie zur Feier ihres 60. Geburtstags oder bei einer ausgelassenen Feier in Italien stattfinden soll, bleibt offen – aber eins steht fest: die Effenbergs sind bereit für das nächste Kapitel ihrer gemeinsamen Liebesgeschichte.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden