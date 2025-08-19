Claudia Effenberg heiratet ihren Stefan - zum dritten Mal!

Es ist die große Liebe: Moderatorin Claudia Effenberg (59) möchte ihren Ehemann, Fußball-Legende Stefan Effenberg, erneut heiraten – es ist bereits ihre dritte Zeremonie.

Das Paar ist seit 2002 zusammen; die erste Hochzeit fand 2004 am Strand von Sanibel Island (Florida) statt, die zweite 2014 ebenfalls in Florida als Erneuerung des Ehegelübdes

Der Wunsch nach der dritten Hochzeit entstand nach einer lebensbedrohlichen Lungenembolie, die Claudia im Dezember 2023 erlitten hatte. Stefan reagierte sofort und rief den Notarzt – damit rettete er ihrem Leben. Dieses Erlebnis hat ihre Ehe tiefgreifend verändert und weiter gefestigt

© Getty

Zeichen seiner Liebe

Claudia verriet gegenüber BILD, dass der Impuls für eine neue Trauung von Stefan kam – als Zeichen seiner Liebe. Sie will unbedingt in Weiß heiraten, idealerweise „in einem echten weißen Prinzessinnenkleid“. Und es gibt schon einen konkreten Plan: „Es wird noch dieses Jahr passieren. Und ich werde mein eigenes Hochzeitskleid dafür designen“

© Getty

Noch ist unklar, wann genau die Hochzeit stattfinden wird. Ob sie zur Feier ihres 60. Geburtstags oder bei einer ausgelassenen Feier in Italien stattfinden soll, bleibt offen – aber eins steht fest: die Effenbergs sind bereit für das nächste Kapitel ihrer gemeinsamen Liebesgeschichte.