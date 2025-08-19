Alles zu oe24VIP
Lucas Braathen
Lucas Braathen lüftet sein Liebes-Geheimnis

19.08.25, 22:00
Der Ski-Star turtelt mit seiner neuen Liebe in Brasilien. 

Nach einer Auszeit kehrte Lucas Braathen letzten Winter erfolgreich wieder in den Ski-Weltcup zurück und fährt seither für Brasilien. Derzeit bereitet sich der 25-Jährige nicht nur auf die Olympia-Saison vor, sondern genießt auch seine Ferien.

Immer an seiner Seite ist seine neue Freundin Isadora Cruz. Die 27-Jährige kommt aus Brasilien und ist das Rampenlicht durchaus gewohnt. In ihrer Heimat spielt sie erfolgreich in der Telenovela „Mar do Sertão“ eine Hauptrolle.

Braathen selbst hat die Beziehung nun auf Instagram bestätigt und auch gleich Pärchen-Fotos und -Videos gepostet.

