Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Premier League
Ilkay Gündogan
© Getty

City-Aus?

Hammer-Gerücht um Ilkay Gündogan (34)

19.08.25, 19:24
Teilen

Der Deutsche steht bei Manchester City vor dem Aus. Jetzt macht ein spektakuläres Transfer-Gerücht die Runde. 

Nach seiner Rückkehr aus Barcelona absolvierte Ilkay Gündogan vergangene Saison immerhin 33 Spiele für Manchester City, nun steht der 34-Jährige beim englischen Top-Team allerdings vor dem Aus.

Nachdem der Deutsche beim Auftaktspiel der Cityzens 90 Minuten auf der Bank schmoren musste, soll ihn Pep Guardiola nun ganz aussortiert haben. Das berichtet die englische Zeitung „Manchester Evening News“. Demnach spielt Gündogan in den Überlegungen des Star-Trainers ebenso keine Rolle mehr wie der Schweizer Manuel Akanji.

Als möglicher Abnehmer wird in britischen Medien Galatasaray Istanbul genannt. Allerdings betonte Gündogan wiederholt, dass er sich in Manchester sehr wohl fühle und seinen Vertrag (läuft noch bis Juni 2026) erfüllen wolle.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden