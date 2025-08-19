Hammer-Gerücht um Ilkay Gündogan (34)

Der Deutsche steht bei Manchester City vor dem Aus. Jetzt macht ein spektakuläres Transfer-Gerücht die Runde.

Nach seiner Rückkehr aus Barcelona absolvierte Ilkay Gündogan vergangene Saison immerhin 33 Spiele für Manchester City, nun steht der 34-Jährige beim englischen Top-Team allerdings vor dem Aus.

Nachdem der Deutsche beim Auftaktspiel der Cityzens 90 Minuten auf der Bank schmoren musste, soll ihn Pep Guardiola nun ganz aussortiert haben. Das berichtet die englische Zeitung „Manchester Evening News“. Demnach spielt Gündogan in den Überlegungen des Star-Trainers ebenso keine Rolle mehr wie der Schweizer Manuel Akanji.

Als möglicher Abnehmer wird in britischen Medien Galatasaray Istanbul genannt. Allerdings betonte Gündogan wiederholt, dass er sich in Manchester sehr wohl fühle und seinen Vertrag (läuft noch bis Juni 2026) erfüllen wolle.