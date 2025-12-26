Hammer: Insider bestätigt Glasners Aus bei Crytsal Palace

Erfolge, Euphorie, Europaträume – und plötzlich Unruhe. Bei Crystal Palace rückt die Zukunft von Oliver Glasner immer stärker in den Fokus. Die Vertragsgespräche stocken, im Hintergrund wird neu geplant.

Oliver Glasner hob Crystal Palace auf ein neues Level. FA-Cup-Sieg gegen Manchester City, Community-Shield-Triumph gegen Liverpool – die „Eagles“ sind unter dem Österreicher in Regionen vorgestoßen, die lange unerreichbar schienen. Auch der jüngste Cup-Thriller bei Premier-League-Leader Arsenal zeigte, wie weit Palace gekommen ist: In einem dramatischen London-Duell unterlag das Team erst im Elfmeterschießen mit dem 16. Strafstoß, nachdem alle 15 Versuche zuvor verwandelt worden waren. Nach regulärer Spielzeit hatte es im Viertelfinale 1:1 gestanden. Und doch wird die Zukunft des Erfolgstrainers immer mehr zum Thema.

Romano lässt Glasner-Bombe platzen

Wie Transfer-Gigant Fabrizio Romano nun berichtete wird Glasner Crystal Palace nach dieser Saison verlassen. Sein bis Sommer 2026 laufender Vertrag wird nicht verlängert – der 51-Jährige will den nächsten Schritt in seiner Trainerkarriere gehen. Ein vorzeitiger Abschied kommt für ihn aber nicht in Frage. Glasner will die Saison zu Ende bringen, alles herausholen – und sich mit einem sportlichen Ausrufezeichen von den „Eagles“ verabschieden.

Der Grund: Glasner drückt auf Tempo – der Klub auf die Bremse. Seit Monaten fordert der Erfolgstrainer mehr Qualität, mehr Tiefe und mehr Mut auf dem Transfermarkt. Er will nicht nur überraschen, er will angreifen. Palace hingegen agiert vorsichtiger. Das sorgt intern für Reibung – und für wachsende Distanz.

Palace spielt um Champions League

Dabei lügt die Tabelle nicht: Platz acht, nur drei Punkte hinter Chelsea auf Rang vier. Palace ist mitten im Rennen um Europa – und trotzdem wird im Hintergrund längst der Tag nach Glasner vorbereitet. Eine Nachfolgerliste für die Saison 2026/27 soll bereits existieren.

Gleichzeitig wächst Glasners Marktwert. Der Österreicher steht bei mehreren Topklubs schon länger auf dem Zettel – darunter Tottenham, Manchester United und auch Liverpool. Seine Erfolge haben ihn zu einem der gefragtesten Trainer der Liga gemacht.

Der Winter wird nun zur Schlüsselphase. Glasner wünscht sich weitere Verstärkungen, um den sportlichen Kurs fortzusetzen. Die Klubführung hingegen muss abwägen, wie weit man bei einem Trainer mit klarer Abschiedsperspektive noch gehen will. Fest steht: Crystal Palace erlebt sportlich die beste Phase seiner Geschichte – und steht gleichzeitig vor einer der wichtigsten Weichenstellungen der kommenden Jahre.