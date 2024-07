Auf Oscar-Kurs: So cool rockt "Dune"-Star jetzt als Bob Dylan

Im Jänner wird Timothée Chalamet im Kino zu Bob Dylan. Jetzt gitbt's den ersten Trailer und bereits Oscar-Gerüchte.

Mit „Dune: Part 2“ lieferte Timothée Chalamet einen der erfolgreichsten Filme des Jahres: 711 Millionen Dollar Kassa. Jetzt wird er zu Bob Dylan! Im Jänner 2025 kommt das Biopix „A Complete Unknown“ in dem er die frühen Jahre des bahnbrechenden und mittlerweile ja auch Nobelpreis dotierten Beat-Poeten zeigt. Unter der Regie von James Mangold ("Walk the Line") stehen ihm dabei Monica Barbaro als Joan Baez, Edward Norton als Peter Seeger und Boyd Holbrook als Johnny Cash zur Seiten.

© Searchlight pictures

Timothée Chalamet (o.) spielt Bob Dylan (u.)

© Sony ×

Jetzt zeigt der erste Trailer die Verwandlung vom Dune-Kämpfer zum Pop-Poeten.





© Warner Bros ×

Chalamet: erst Dune (o.), jetzt Dylan (u.)

© Searchlight pictures ×

„A Complete Unknown spielt in der einflussreichen New Yorker Musikszene der frühen 60er Jahre und verfolgt den kometenhaften Aufstieg des 19-jährigen Musikers Bob Dylan aus Minnesota als Folksänger in die Konzerthallen und an die Spitze der Charts – seine Lieder und sein Ruf werden zu einer weltweiten Sensation – und gipfeln in seinem bahnbrechenden elektrischen Rock’n’Roll-Auftritt beim Newport Folk Festival 1965.“ Heißt es dazu in der ersten Presseaussendung. Hollywood-Insider wähnen Timothée Chalamet damit bereits auf Oscar-Kurs.