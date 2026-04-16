Beim Sex in der Therme erwischt: Mann (26) eskaliert

Ein Wellness-Abend in einer deutschen Therme endet abrupt: Ein Paar wird beim Sex erwischt – kurz darauf eskaliert die Situation komplett.

Am Dienstag gegen 20 Uhr wurden ein 26-jähriger Mann aus Bergheim und seine 25-jährige Begleiterin in der Therme Euskirchen von einer Mitarbeiterin beim Sex in der Umkleide entdeckt. Die Angestellte schickte beide daraufhin in Richtung Ausgang.

Situation eskaliert schnell

Der Mann zeigte sich jedoch uneinsichtig und reagierte zunehmend aggressiv. Im Kassenbereich beleidigte er laut Bericht eine Mitarbeiterin und schubste sie sogar.

Flucht endet abrupt

Anschließend flüchtete das Paar mit dem Auto. Weit kamen sie jedoch nicht: Vor dem Ortseingang von Wüschheim stoppte die Polizei den Wagen.

Alkohol und Drogen

Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer 1,2 Promille Alkohol im Blut hatte. Zudem fiel ein Drogentest positiv auf Cannabis aus.

Mehrere Anzeigen folgen

Bei der Durchsuchung entdeckten die Beamten außerdem ein Messer, das unter das Führungsverbot fällt. Der Mann wurde zur Wache gebracht, ihn erwarten mehrere Anzeigen. Auch seinen Führerschein ist er los.

Seine Begleiterin aus Kerpen verhielt sich später anders: Sie kehrte zur Therme zurück und beglich die offene Rechnung.