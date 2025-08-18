Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Stromproduktion der Donaukraftwerke bricht um ein Viertel ein
© Verbund

Wassermangel

Stromproduktion der Donaukraftwerke bricht um ein Viertel ein

18.08.25, 10:30 | Aktualisiert: 18.08.25, 12:34
Teilen

Die Donau liefert weniger Kraft als gewohnt. Die vier niederösterreichischen Donaukraftwerke kämpfen mit den Folgen eines schneearmen Winters und eines ungewöhnlich trockenen Frühjahrs. In ihrer Halbjahresbilanz klafft ein Minus von fast einem Viertel. 

Der schneearme Winter und das trockene Frühjahr zeigen in der Halbjahresbilanz der niederösterreichischen Donaukraftwerke deutliche Spuren. Zwischen Anfang Jänner und Ende Juni 2025 haben die vier Anlagen Ybbs-Persenbeug, Melk, Altenwörth und Greifenstein in Summe nur 2,55 Milliarden Kilowattstunden elektrischen Strom produziert.

Damit lag die mit Hilfe der Donau-Wasserkraft in Niederösterreich erzeugte Energiemenge heuer in den ersten sechs Monaten um fast ein Viertel – 24,5 Prozent – unter der Produktionsmenge eines Durchschnittsjahres. Diese Zahlen teilt die Erzeugergesellschaft Verbund dem NÖ Wirtschaftspressedienst mit.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden