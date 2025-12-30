Starke Stimmen für den NÖ Jugend:Redewettbewerb 2026 gesucht

Der NÖ Jugend:Redewettbewerb 2026 gibt jungen Menschen im Alter von 13 bis 24 Jahren einen Raum für ihre Meinung und macht die Bühne frei für all die Dinge, die junge Menschen schon immer mal loswerden wollten.

Von 9. bis 14. April 2026 wird das Landhaus in St. Pölten erneut zum Zentrum für starke Stimmen und smarte Köpfe. Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 21 Jahren sind eingeladen, ihre Meinung öffentlich zu vertreten und mit ihren rhetorischen Fähigkeiten – in den drei Kategorien Klassische Rede, Spontanrede und Sprachrohr – aufzuzeigen. Jugend-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) hebt die große Bedeutsamkeit des Formats hervor: "Der NÖ Jugend:Redewettbewerb zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie reflektiert, engagiert und mutig unsere jungen Menschen sind. Sie beobachten ihre Umwelt genau, greifen wichtige Themen auf und formulieren klare Botschaften. Diese Bühne gibt ihnen die Möglichkeit, gehört zu werden.“

Breites Spektrum an Ausdrucksmöglichkeiten

Ob gesellschaftliche Herausforderungen, persönliche Erfahrungen oder kreative Zukunftsvisionen – die Themenwahl liegt bei den Jugendlichen selbst. Damit bietet der Wettbewerb ein breites Spektrum an Ausdrucksmöglichkeiten und unterstützt sie dabei, Selbstbewusstsein, Gesprächskultur und demokratisches Verständnis weiterzuentwickeln.Zur Vorbereitung auf den NÖ Jugend:Redewettbewerb stellt die Jugend:info NÖ informative Online-Angebote und Live-Sessions bereit, die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen bei den Wettbewerbsvorbereitungen begleiten. "Junge Menschen haben nicht nur Ideen, sondern auch den Mut, sie mit anderen zu teilen. Der NÖ Jugend:Redewettbewerb stärkt ihre Stimme, ihr Auftreten und ihre Überzeugungskraft. Ich freue mich auf viele inspirierende Beiträge und starke Botschaften“, so Teschl-Hofmeister abschließend und ergänzt: "Wir alle profitieren davon, wenn junge Stimmen laut und sichtbar werden.“