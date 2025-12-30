Alles zu oe24VIP
v.l. LH-Stvg. Haimbuchner _ LH Stelzer
© Land OÖ

Regierungsbilanz

LH Stelzer zu 2026: "Aufs Geld schauen - und dort investieren, wo Zukunft entsteht"

30.12.25, 09:42 | Aktualisiert: 30.12.25, 10:56
LH Stelzer: "Fast 100 Prozent der Regierungsbeschlüsse im heurigen Jahr waren einstimmig." 

. Landeshauptmann Thomas Stelzer zieht Bilanz über das Arbeitsjahr 2025. Insgesamt fanden im abgelaufenen Jahr 42 Regierungssitzungen statt. Dabei wurden 2.743 Anträge eingebracht, von denen 2.715 einstimmig, also mit Stimmen von ÖVP, FPÖ, SPÖ und Grünen, beschlossen wurden. Das ergibt einen Einstimmigkeitssatz von 98,98 Prozent.

„Wir erleben anhaltend herausfordernde Zeiten. Aber unser Ziel bleibt gerade jetzt: In Oberösterreich soll man weiterhin gut und sicher leben können - in einem Land der Möglichkeiten, mit Sicherheit und Perspektiven“, betont Stelzer. Die hohe Quote an einstimmigen Beschlüssen zeige, dass die Zusammenarbeit innerhalb der Landesregierung funktioniere und sachorientierte Lösungen im Vordergrund stünden. Schwerpunkte der Regierungsarbeit im Jahr 2025 waren unter anderem die Sicherung eines stabilen Landeshaushalts, Maßnahmen zur Stärkung des Wirtschafts- und Arbeitsstandortes sowie gezielte soziale Unterstützungen.

Medizinphysiker aus Salzkammergut Klinikum
© Salzkammergut Klinikum

„Ich freue mich  im kommenden Jahr und auf alles, was wir gemeinsam für Oberösterreich und seine Menschen gestalten und bewirken werden. Unser klares Ziel lautet: vernünftig wirtschaften, aufs Geld schauen – und dort investieren, wo Zukunft entsteht“, so Landeshauptmann Stelzer abschließend.

