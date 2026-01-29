Alles zu oe24VIP
Überraschende Rezepte, die auch im Airfryer funktionieren
Nicht nur Pommes

Überraschende Rezepte, die auch im Airfryer funktionieren

29.01.26, 14:01
Diese überraschenden Rezepte zeigen, wie vielseitig die Heißluftfritteuse wirklich ist und warum sie längst unser heimlicher Küchenliebling ist. 

Der Airfryer ist längst mehr als nur die Pommes-Maschine unseres Vertrauens. Er ist schnell, unkompliziert, spart Energie und kann viel mehr, als man denkt. Von pochierten Eiern bis zu Schoko-Lava-Törtchen: Diese Rezepte beweisen, dass die Heißluftfritteuse mittlerweile ein echtes Multitalent in der Küche ist. 

1. Pochierte Eier 

Überraschende Rezepte, die auch im Airfryer funktionieren
Zutaten:

  • Eier
  • Kochendes Wasser

Zubereitung:

  1. Heißluftfritteuse auf 200 °C vorheizen
  2. Kleine ofenfeste Keramikschälchen (ca. 10 cm Ø) bereitstellen
  3. Schälchen bis zur Hälfte mit kochendem Wasser füllen
  4. Je ein Ei vorsichtig hineinschlagen
  5. 6 Minuten im Airfryer garen
  6. Danach den Airfryer ausschalten und die Eier noch 1 Minute ruhen lassen
  7. Ei vorsichtig herausheben, abtropfen lassen und servieren 

2. Schnelles Sodabrot (oder Knoblauchbrot)

Überraschende Rezepte, die auch im Airfryer funktionieren
Zutaten:

  • 150 g Weizenmehl
  • 150 g Vollkornmehl
  • 1 TL Natron
  • 2 TL Meersalz
  • 300 ml Buttermilch

Zubereitung:

  1. Mehle, Natron und Salz vermengen
  2. In der Mitte eine Mulde formen und die Buttermilch einrühren
  3. Vorsichtig zu einem Teig vermengen
  4. Zu einem ca. 5 cm dicken Laib formen
  5. Oberseite kreuzförmig einschneiden
  6. Bei 180 °C ca. 30 Minuten backen
  7. Klingt das Brot hohl beim Klopfen auf den Boden, ist es fertig
  8. Falls nicht: umdrehen und 3–4 Minuten nachbacken 

Schoko-Lava-Törtchen

Überraschende Rezepte, die auch im Airfryer funktionieren
Zutaten:

  • 60 g Butter
  • 45 g Zartbitterschokolade
  • 2 Eier (getrennt)
  • 2 EL Zucker 

Zubereitung:

  1. Butter und Schokolade über Wasserbad schmelzen
  2. Eiweiß zu weichen Spitzen schlagen
  3. Eigelb mit Zucker cremig rühren
  4. Schokolade unter die Eigelbmasse rühren
  5. Danach vorsichtig das Eiweiß unterheben
  6. In Förmchen füllen
  7. Bei 200 °C ca. 10 Minuten backen
  8. Sofort servieren (am besten mit Eis oder Schlagobers) 

French Toast

Überraschende Rezepte, die auch im Airfryer funktionieren
Zutaten:

  • 4 Scheiben Toastbrot
  • 2 Eier
  • 150 ml Milch
  • 1 TL Zucker
  • 2 EL Butter
  • Staubzucker
  • Ahornsirup

Zubereitung:

  1. Eier, Milch und Zucker in einer Form verquirlen
  2. Toast kurz toasten, leicht auskühlen lassen
  3. In die Eiermilch legen und je Seite ca. 1 Minute vollsaugen lassen
  4. Im Airfryer bei 180 °C ca. 15 Minuten garen
  5. Mit Butter, Staubzucker und Ahornsirup servieren 

Maiskolben wie vom Grill

Überraschende Rezepte, die auch im Airfryer funktionieren
Zutaten:

  • Maiskolben
  • Butter
  • Salz, Pfeffer

Zubereitung:

  1. Mais mit Butter bestreichen, salzen und pfeffern
  2. Bei 200 °C ca. 12 Minuten garen
  3. Zwischendurch einmal wenden
  4. Servieren und fühlen wie beim BBQ (nur ohne Rauch in der Wohnung) 

Ganzer gebackener Karfiol

Überraschende Rezepte, die auch im Airfryer funktionieren
Zutaten:

  • 1 ganzer Blumenkohl
  • Butter (geschmolzen)
  • Knoblauch
  • Thymian
  • Paprikapulver
  • Salz & Pfeffer
  • Petersilie

Zubereitung:

  1. Blätter und dicken Strunk entfernen
  2. Butter mit Gewürzen und Knoblauch mischen
  3. Blumenkohl rundum einstreichen
  4. Bei 180 °C ca. 40 Minuten garen
  5. Mit Petersilie bestreuen und servieren 

 

Ob Frühstück, Brot oder Dessert, wer ein bisschen experimentiert, spart Zeit, Energie und entdeckt ganz neue Lieblingsgerichte.

