© GEPA/Philipp Brem

Hammer-Gerücht! Hamburger SV will Teamchef Rangnick

14.01.26, 18:18
ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick steht auf der Wunschliste des Hamburger SV. Der deutsche Bundesligist sucht einen neuen Sportvorstand. Der Österreicher-Coach ist als möglicher Nachfolger im Gespräch.

Nach der überraschenden Trennung von Sportvorstand Stefan Kuntz sucht der Hamburger SV einen Nachfolger. Laut "Hamburger Morgenpost" gehört Rangnick zum Kreis möglicher Kandidaten.

Vertrag des ÖFB-Coaches endet nach WM

Laut "Morgenpost" soll Rangnick bereits grundsätzliches Interesse an der Position signalisiert haben. Zu ernsthaften Gesprächen soll er aber erst nach der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) bereit sein. Bis dahin will sich der ehemalige Manchester-United-Coach voll auf die WM und seine Aufgabe mit unserem Nationalteam konzentrieren. Rangnicks Vertrag beim ÖFB endet nach dem Turnier.

Weitere Namen im Kandidatenpool

Neben Rangnick sollen auch Borussia Dortmunds Sportchef Sebastian Kehl und Ex-DFB-Manager Oliver Bierhoff beim HSV im Gespräch sein. Die Hamburger haben offenbar keinen Zeitdruck und wollen in Ruhe entscheiden. Kuntz hatte den Verein Anfang des Jahres überraschend verlassen, gegen ihn waren zuletzt schwere Vorwürfe erhoben worden.

HSV kämpft um Klassenerhalt

Für die Kuntz-Nachfolge-Kandidaten könnte auch die Liga-Zugehörigkeit entscheidend sein. Der HSV liegt nach 16 Bundesliga-Spieltagen mit 16 Punkten auf dem 13. Tabellenplatz. Zuletzt blieb der Aufsteiger drei Spiele in Folge ohne Sieg.

