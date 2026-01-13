Überraschung: DAS sind die WM-Testgegner von Österreich

Österreichs Nationalteam setzt in der Vorbereitung auf die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 auf hochkarätige internationale Vergleiche.

Im März bestreitet die ÖFB-Auswahl gleich zwei Testspiele im Wiener Ernst-Happel-Stadion.

Wie der „Kurier“ berichtet, sind Duelle mit Ghana und Südkorea fixiert. Beide Gegner haben sich ebenfalls für die WM-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko qualifiziert. Das Aufeinandertreffen mit Ghana ist für den 27. März angesetzt, vier Tage später, am 31. März, wartet mit Südkorea ein weiterer WM-Teilnehmer.

Gegen zwei WM-Teilnehmer

Ghana wurde bei der Auslosung in Gruppe L gelost und trifft dort auf England, Kroatien und Panama. Südkorea bekommt es in Gruppe A mit Co-Gastgeber Mexiko, Südafrika sowie einem noch zu ermittelnden europäischen Playoff-Sieger zu tun. Für das ÖFB-Team bieten die beiden Partien somit eine frühe Standortbestimmung gegen unterschiedlichste Spielstile.

Weitere Tests sind bereits geplant: Ende Mai tritt die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick ein weiteres Mal in Wien an, der Gegner ist noch offen. Der letzte Probegalopp vor dem WM-Auftakt am 17. Juni gegen Jordanien soll schließlich in den USA stattfinden.