Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Nationalteam
Mega-Job-Angebot: Rangnick vor ÖFB-Aus?
© Getty

Bayern & Tottenham

Mega-Job-Angebot: Rangnick vor ÖFB-Aus?

11.03.26, 13:50
Teilen

Droht dem österreichischen Fußball-Nationalteam ein echter Paukenschlag? Teamchef Ralf Rangnick könnte bald wieder heiß am internationalen Trainermarkt werden.  

Der Vertrag des 67-Jährigen beim ÖFB läuft aktuell nur bis nach der kommenden WM in Nordamerika (11.Juni bis 19. Juli). Gespräche über eine Verlängerung sollen zwar bereits laufen, doch mehrere Topklubs beobachten die Situation genau – allen voran der FC Bayern München. 

Sorgt Kornetka-Abgang für Wiedersehen mit Freund?

Hintergrund sind mögliche Veränderungen in der sportlichen Führung der Münchner. Die Zukunft von Sportvorstand Max Eberl, dessen Vertrag noch bis 2027 läuft, gilt laut Medienberichten als offen. Intern soll eine Verlängerung sogar „Fifty-Fifty“ stehen, zudem gilt das Verhältnis zum Aufsichtsrat als angespannt. Sollte es dort zu einer Rochade kommen, könnte Rangnick – wieder einmal – als starker Mann für die sportliche Leitung ins Spiel kommen.

Zur Erinnerung: Schon nach dem Aus von Thomas Tuchel wollten die Münchner den Fußball-Professor verpflichten. Rangnick sagte damals ab, ehe schließlich Vincent Kompany das Zepter übernahm. Nun verdichten sich die Spekulationen erneut – auch weil Rangnicks Co-Trainer Lars Kornetka zum Zweitligisten Eintracht Braunschweig wechselte.  Ein weiterer Faktor: Sportdirektor Christoph Freund gilt in München auch nach 2027 als gesetzt. Mit ihm arbeitete Rangnick bereits erfolgreich bei FC Red Bull Salzburg zusammen – ein Duo, das auch an der Säbener Straße einschlagen könnte.

Tottenham hat Rangnick-Nummer gespeichert

Doch Bayern ist nicht der einzige mögliche Abnehmer. Auch bei Tottenham Hotspur wackelt Coach Igor Tudor – nicht erst seit der 2:5-Pleite gegen Atlético Madrid im Achtelfinale der Champions League. Als Wunschkandidat gilt zwar Oliver Glasner, doch Rangnick ist in London kein Unbekannter: Schon 2021 galt er nach der Entlassung von José Mourinho als Kandidat – sowohl als Trainer als auch als Sportdirektor. Die kommenden Monate könnten also entscheiden, ob Rangnick weiterhin Österreichs Teamchef bleibt – oder doch noch einmal auf die ganz große Klub-Bühne zurückkehrt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen