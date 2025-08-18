ER machte Trump Knallhart-Ansage des Tages

Bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat Kanzler Friedrich Merz den Druck erhöht: Ohne Waffenstillstand könne er sich kein weiteres Meeting vorstellen.

„Es ist extrem hilfreich, dass wir uns treffen. Toll, dass ihr beide so ein gutes Meeting hattet“, sagte Merz zunächst in die Runde.

"Wollen einen Waffenstillstand"

Doch dann wurde er deutlich: „Die nächsten Schritte sind die komplizierten. Wir alle wollen einen Waffenstillstand sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nächste Meeting noch ohne Waffenruhe stattfindet.“

Trump überrascht

Die Ansage erwischte Trump unvorbereitet. „Wir werden sehen, was dabei herauskommt. Bisher habe ich noch nie eine Waffenruhe gesehen!“, antwortete der US-Präsident.

Bedeutung

Mit seinen Worten unterstreicht Merz die Erwartung, dass die USA mehr Druck auf den Kreml ausüben – und die internationale Diplomatie konkrete Fortschritte bringt.