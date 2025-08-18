Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
merz
© apa

Standpunkt

ER machte Trump Knallhart-Ansage des Tages

18.08.25, 22:06
Teilen

Bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat Kanzler Friedrich Merz den Druck erhöht: Ohne Waffenstillstand könne er sich kein weiteres Meeting vorstellen. 

„Es ist extrem hilfreich, dass wir uns treffen. Toll, dass ihr beide so ein gutes Meeting hattet“, sagte Merz zunächst in die Runde.

"Wollen einen Waffenstillstand"

Doch dann wurde er deutlich: „Die nächsten Schritte sind die komplizierten. Wir alle wollen einen Waffenstillstand sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nächste Meeting noch ohne Waffenruhe stattfindet.“

Trump überrascht

Die Ansage erwischte Trump unvorbereitet. „Wir werden sehen, was dabei herauskommt. Bisher habe ich noch nie eine Waffenruhe gesehen!“, antwortete der US-Präsident.

Bedeutung

Mit seinen Worten unterstreicht Merz die Erwartung, dass die USA mehr Druck auf den Kreml ausüben – und die internationale Diplomatie konkrete Fortschritte bringt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden