E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Wladimir Putin
© APA

Selenskyj

Während Gipfel: "Russische Kriegsmaschine zerstört weiter Leben"

18.08.25, 18:19
Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj wirft Russland nach neuen Angriffen vor, gezielt zivile Gebäude zerstört zu haben. Dabei starben zahlreiche Menschen, darunter auch ein Kleinkind. 

Selenskyj schrieb auf Facebook, dass Russland mit einem „demonstrativen und zynischen Schlag“ mehrere Städte attackiert habe – genau während in Washington das Treffen zur Beendigung des Krieges stattfindet.

Angriffe auf mehrere Städte

In Charkiw wurden laut Selenskyj sieben Menschen getötet, darunter ein eineinhalbjähriges Mädchen. In Saporischschja starben drei Menschen, 20 weitere wurden verletzt. Auch in Sumy und Odessa wurden zivile Gebäude getroffen.

Energieanlagen im Visier

Nach Angaben des Präsidenten sei auch ein Energieanlagen-Betreiber aus Aserbaidschan gezielt attackiert worden.

Selenskyjs Forderungen

„Die russische Kriegsmaschine zerstört weiter Leben“, erklärte Selenskyj. Er betonte, man brauche verlässliche Sicherheitsgarantien und dürfe Russland nicht für seinen Krieg belohnen.

