Russischer Panzer
© X

Irre Provokation

Putin-Panzer fährt unter US-Flagge

18.08.25, 13:09
Russland provoziert vor dem Gipfel zwischen Trump und Selenskjy.

Die ganze Welt schaut heute gespannt nach Washington. US-Präsident trifft im Weißen Haus den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, um über ein mögliches Kriegsende zu sprechen. Im Anschluss ist auch ein Gipfel mit europäischen Spitzenpolitikern geplant.

Russische Provokation

Russland führt den Krieg in der Ukraine unterdessen nicht nur mit äußerster Brutalität fort, sondern setzt bewusst auf Provokation. Wie auf einem Drohnen-Video, das unter anderem vom russischen Staatssender RT veröffentlicht wurde, zu sehen ist, rasen russische Soldaten in einem Panzer mit einer USA-Flagge auf dem Dach in Richtung Front.

Brisant: Der Panzer vom Typ M113 wurde von den USA an die Ukraine geliefert und später von Russland erobert. Die Provokation passt zur Propaganda-Linie Moskaus. Russland wähnt Trump nach dem Treffen mit Putin in Alaska auf ihrer Seite.

