"Friss oder stirb": Experte schockt mit Gipfel-Prognose

Der US-Präsident werde „maximalen Druck“ auf Selenskyj ausüben.

Showdown in Washington. US-Präsident Donald Trump wird heute - drei Tage nach seinem Gipfeltreffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Alaska - Selenskyj sowie mehrere europäische Spitzenpolitiker im Weißen Haus empfangen.

Das bilaterale Treffen finde um 13.15 Uhr Ortszeit (19.15 Uhr MESZ) statt, teilte das Weiße Haus mit. Für 15.00 Uhr Ortszeit (21.00 Uhr MESZ) sei zudem ein multilaterales Treffen mit europäischen Staats- und Regierungschefs angesetzt.

Maximaler Druck

Kurz vor dem Treffen hat Trump die Rückgabe der von Russland annektierten Halbinsel Krim und einen NATO-Beitritt der Ukraine ausgeschlossen. „Manche Dinge ändern sich nie“, schrieb Trump auf Truth Social. Trump erklärte zudem, es liege an Selenskyj, den Krieg zu beenden. „Der ukrainische Präsident Selenskyj kann den Krieg mit Russland fast sofort beenden, wenn er will, oder er kann weiterkämpfen.“

Der deutsche Russland-Experte Carlo Masala rechnet im Interview mit Welt TV damit, dass die USA heute „maximalen Druck auf Selenskyj“ ausüben werden. Der US-Präsident sieht Kiew in der Verantwortung, den Krieg in der Ukraine zu beenden.

"Friss oder stirb"

Der Politikwissenschaftler rechnet damit, dass es etwas Vorbereitetes gibt, bei dem Selenskyj vor die Wahl gestellt wird, ‚Friss oder stirb‘“. Im Anschluss wird das Ergebnis dann wohl den Europäern mitgeteilt, ohne dass diese mitverhandeln können.

Der US-Präsident war nach seinem Treffen mit Putin von seiner Forderung nach einer sofortigen Waffenruhe im Ukraine-Krieg abgerückt. Stattdessen sprach er sich für ein umfassendes Friedensabkommen aus. Er näherte sich damit Putins Position an - und sorgte in der Ukraine und bei den westlichen Unterstützern Kiews für große Ernüchterung.