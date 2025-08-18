LIVE-TICKER: Europa pokert mit Trump um Ukraine-Frieden

Europas Spitzenpolitiker unterstützen Ukraine-Präsident Selenskyj bei Gipfeltreffen mit Donald Trump in Washington.

Teil Zwei des internationalen Ringens um einen Friedensdeal im Ukraine-Krieg! Nach Anchorage (Alaska) war am Montag das Weiße Haus die Drehscheibe des Showdowns zur Beendigung des dreieinhalbjährigen Blutvergießens (mehr als eine Million Tote). US-Präsident Donald Trump – der am Freitag noch Kreml-Despot Wladimir Putin den roten Teppich ausgerollt, aber keinen Waffenstillstand erreicht hatte – empfängt Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj im Oval Office.

Diesmal erscheint der jedoch mit gehöriger Verstärkung: Eine ganze Phalanx europäischer Staats- und Regierungschefs, darunter Friedrich Merz, Keir Starmer, Emmanuel Macron und Giorgia Meloni, sowie EU-Chefin Ursula von der Leyen und NATO-Boss Mark Rutte, soll verhindern, dass der Ukrainer neuerlich so unter die Räder gerät wie bei der brutalen Abfuhr im Februar. Auch diesmal wirkte es, als wolle ihn Trump „in eine neue Falle locken“, so Insider: Heißt: Ihn mit unerfüllbaren Forderungen eindecken – und ihn dann als „Hindernis“ für einen Friedensdeal brandmarken.

Trump erhöht Druck nach Putin-Gipfel

Putin schien offenbar in Alaska bei Trump durchgedrungen zu sein: Seither verbreitet der US-Präsident Argumente wie aus einer Kreml-Steilvorlage. Kiew solle die Annexion der Krim (2014) anerkennen, auf einen NATO-Beitritt verzichten und sogar Gebiete aufgeben, die die russische Invasionsarmee noch gar nicht besetzt hat.

Empörung nach Schock-Posting

Trump tat in einem „Truth Social“-Post in der Nacht auf Montag so, als liege es am 2022 von Russland überfallenen Land selbst, den Frieden zu ermöglichen – wenn es allen russischen Forderungen zustimme. Selenskyj könne, so Trump, den Krieg „jederzeit beenden“, wenn er „nur wollte“.

Prompt schrillten die Alarmglocken bei den anfliegenden Europäern. Selenskyj reagierte sofort: „Die Ukraine kämpft um unser Land, unsere Unabhängigkeit.“ Ein Friedensdeal müsse dauerhaft sein.

Keine Garantie für Zusagen

Ein Gezerre gibt es auch um Sicherheitsgarantien – vor allem jene des Westens für die Ukraine. Aber auch solche an Russland. Putin selbst habe in Alaska angeboten, nach einem Friedensschluss auf künftige Aggressionen zu verzichten. Besonders hier reagierten viele skeptisch: Moskau hatte ähnliche Vereinbarungen schon früher gebrochen.

Wie gut der Alaska-Gipfel offenbar für Russland gelaufen ist, zeigte sich sogar an der Front in der Ukraine: Dort raste ein russischer Panzer mit einer US-Flagge montiert Richtung Kampfzone…