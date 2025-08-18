Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Trump Selenskyj Merz Macron
© Getty, APA

In Washington

LIVE-TICKER: Europa pokert mit Trump um Ukraine-Frieden

Von
18.08.25, 15:10 | Aktualisiert: 18.08.25, 16:43
Teilen

Europas Spitzenpolitiker unterstützen Ukraine-Präsident Selenskyj bei Gipfeltreffen mit Donald Trump in Washington.

Teil Zwei des internationalen Ringens um einen Friedensdeal im Ukraine-Krieg! Nach Anchorage (Alaska) war am Montag das Weiße Haus die Drehscheibe des Showdowns zur Beendigung des dreieinhalbjährigen Blutvergießens (mehr als eine Million Tote). US-Präsident Donald Trump – der am Freitag noch Kreml-Despot Wladimir Putin den roten Teppich ausgerollt, aber keinen Waffenstillstand erreicht hatte – empfängt Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj im Oval Office.

+++ Die aktuellen Infos vom Gipfeltreffen in Washington lesen Sie weiter unten im LIVE-TICKER +++

Diesmal erscheint der jedoch mit gehöriger Verstärkung: Eine ganze Phalanx europäischer Staats- und Regierungschefs, darunter Friedrich Merz, Keir Starmer, Emmanuel Macron und Giorgia Meloni, sowie EU-Chefin Ursula von der Leyen und NATO-Boss Mark Rutte, soll verhindern, dass der Ukrainer neuerlich so unter die Räder gerät wie bei der brutalen Abfuhr im Februar. Auch diesmal wirkte es, als wolle ihn Trump „in eine neue Falle locken“, so Insider: Heißt: Ihn mit unerfüllbaren Forderungen eindecken – und ihn dann als „Hindernis“ für einen Friedensdeal brandmarken.

Trump erhöht Druck nach Putin-Gipfel

Putin schien offenbar in Alaska bei Trump durchgedrungen zu sein: Seither verbreitet der US-Präsident Argumente wie aus einer Kreml-Steilvorlage. Kiew solle die Annexion der Krim (2014) anerkennen, auf einen NATO-Beitritt verzichten und sogar Gebiete aufgeben, die die russische Invasionsarmee noch gar nicht besetzt hat.

Empörung nach Schock-Posting

Trump tat in einem „Truth Social“-Post in der Nacht auf Montag so, als liege es am 2022 von Russland überfallenen Land selbst, den Frieden zu ermöglichen – wenn es allen russischen Forderungen zustimme. Selenskyj könne, so Trump, den Krieg „jederzeit beenden“, wenn er „nur wollte“.

Prompt schrillten die Alarmglocken bei den anfliegenden Europäern. Selenskyj reagierte sofort: „Die Ukraine kämpft um unser Land, unsere Unabhängigkeit.“ Ein Friedensdeal müsse dauerhaft sein.

Keine Garantie für Zusagen

Ein Gezerre gibt es auch um Sicherheitsgarantien – vor allem jene des Westens für die Ukraine. Aber auch solche an Russland. Putin selbst habe in Alaska angeboten, nach einem Friedensschluss auf künftige Aggressionen zu verzichten. Besonders hier reagierten viele skeptisch: Moskau hatte ähnliche Vereinbarungen schon früher gebrochen.

Wie gut der Alaska-Gipfel offenbar für Russland gelaufen ist, zeigte sich sogar an der Front in der Ukraine: Dort raste ein russischer Panzer mit einer US-Flagge montiert Richtung Kampfzone…

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
 16:38

Trump: "Das ist der Krieg von Joe Biden"

Präsident Donald Trump wetterte vor einigen Minuten via Truth Social gegen das „Wall Street Journal“, nachdem die Zeitung nunkritisiert, dass er für Wladimir Putin „den roten Teppich ausgerollt“ hatte.

Wenige Stunden bevor er europäische Staats- und Regierungschefs im Oval Office empfängt, wandte sich Trump auf seiner Plattform Truth Social an die Öffentlichkeit und äußerte seine Abneigung gegen das Finanzblatt.

„Ich habe sechs Kriege in sechs Monaten beendet, einer davon beinahe eine nukleare Katastrophe, und trotzdem muss ich das Wall Street Journal und viele andere, die wirklich keine Ahnung haben, lesen und anhören, wie sie mir erzählen, was ich beim Russland/Ukraine-CHAOS alles falsch mache – das ist der Krieg von Sleepy Joe Biden, nicht meiner.“

Trump weiter: „Ich bin nur hier, um ihn zu beenden, nicht um ihn weiterzuführen. Es wäre NIEMALS passiert, wenn ich Präsident gewesen wäre. Ich weiß genau, was ich tue, und ich brauche nicht den Rat von Leuten, die seit Jahren an all diesen Konflikten arbeiten und es nie geschafft haben, sie zu stoppen.“

Abschließend schrieb er im Post: „Das sind ‚DUMME‘ Leute, ohne gesunden Menschenverstand, Intelligenz oder Verständnis, und sie machen die aktuelle Russland-Katastrophe nur noch schwieriger zu LÖSEN. Trotz all meiner schwachen und sehr neidischen Kritiker werde ich es schaffen – ich tue es immer!!! Präsident DJT.“

 16:36

Der große Tag

Ab 20.15 Uhr folgt der nächste große Programmpunkt: Trump begrüßt die europäischen Spitzenpolitiker, die eigens zu Konsultationen in die US-Hauptstadt gereist sind. Nur 15 Minuten später, um 20.30 Uhr, ist ein gemeinsames Foto mit den Gästen vorgesehen – ein symbolträchtiger Auftritt im Weißen Haus.

 16:32

Europäische Spitzen landen in Washington

Laufend landen immer mehr EU-Spitzen in Washington. So auch der britische Premierminister Keir Starmer, vor einigen Minuten gelandet ist, wie Reuters berichtet.

 16:29

Selenskyj kommt gerade von Treffen mit Keith Kellogg

Noch vor seinem Treffen mit Donald Trump im Weißen Haus hat sich Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj mit dem Ukraine-Sonderbeauftragten der US-Regierung, Keith Kellogg, getroffen.

Auf X schreibt Selenskyj dazu: „Ich danke General Kellogg für das Treffen und die Zusammenarbeit mit unserem Team. Präsident Trump hat heute die Ukraine und andere europäische Länder nach Washington eingeladen – dies ist das erste Treffen in dieser Form und es ist sehr ernst.“

Weiter heißt es von Selenskyj: „Wenn über Frieden für ein Land in Europa gesprochen wird, bedeutet das Frieden für ganz Europa. Wir sind bereit, weiterhin mit aller Kraft daran zu arbeiten, den Krieg zu beenden und verlässliche Sicherheit zu gewährleisten. Das sind die wichtigsten Themen.“

Abschließend schreibt er: „Russland kann nur durch Stärke zum Frieden gezwungen werden, und Präsident Trump hat diese Stärke. Wir müssen alles richtig machen, um den Frieden zu erreichen.“

 15:58

Selenskyj: "Russische Kriegsmaschine zerstört weiter Leben"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schrieb vor drei Stunden auf Facebook, dass Russland mit einem „demonstrativen und zynischen Schlag“ mehrere Städte angegriffen habe – genau während in Washington ein Treffen zur Beendigung des Krieges stattfindet.

Heute hätten russische Angriffe in Charkiw, Saporischschja, Sumy und Odessa zivile Gebäude zerstört. Laut Selenskyj wurden allein in Charkiw sieben Menschen getötet, darunter ein eineinhalbjähriges Mädchen. In Saporischschja starben drei Menschen, 20 wurden verletzt. Auch ein Energieanlagen-Betreiber aus Aserbaidschan sei gezielt getroffen worden.

„Die russische Kriegsmaschine zerstört weiter Leben“, so Selenskyj. Man brauche verlässliche Sicherheitsgarantien und dürfe Russland nicht für seinen Krieg belohnen.

 15:55

Der genaue Zeitplan des Gipfel-Treffens

Um 19:00 Uhr MESZ empfängt Trump den ukrainischen Präsidenten Selenskyj zu einem bilateralen Gespräch, das für 19:15 Uhr MESZ angesetzt ist.

Gegen 20:00 Uhr MESZ begrüßt Trump die europäischen Spitzenpolitiker, bevor gegen 20:30 Uhr MESZ ein gemeinsames Foto mit der gesamten Delegation gemacht wird.

Der Tag endet um 21:00 Uhr MESZ mit einem multilateralen Treffen mit den europäischen Staats- und Regierungschefs.

 15:48

Nach Mega-Streit: JD Vance trifft wieder auf Selenskyj

Vizepräsident JD Vance wird am Montag an dem Treffen im Oval Office mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj teilnehmen, wie die Daily Mail schreibt.

Vance hatte zuvor einen heftigen Streit mit Selenskyj, nachdem er dem ukrainischen Präsidenten Undankbarkeit für die US-Hilfe während des Krieges vorgeworfen hatte.

 15:43

Selenskyj in einer Meeting-Serie vor Trump

Noch vor dem Gespräch mit Trump trifft Selenskyj sich mit dem Sonderbeauftragten des US-Präsidenten Keith Kellogg. "Ukrinform" berichtet, ist das Treffen im Hay-Adams Hotel in der Nähe des Weißen Hauses bereits in vollem Gange.

 15:41

Nicht genug Platz für alle Staatschefs!

Bei solch einem großen Gipfel-Treffen ist das Oval Office im Weißenhaus definitiv viel zu klein, um alle unterzubringen.

Trumps Treffen mit Merz, von der Leyen und Co. soll darum im Anschluss an sein Gespräch mit Selenskyj im „State Dining Room“ stattfinden, dem größeren der beiden Bankettsäle im Weißen Haus. Er bietet Platz für 140 Gäste.

Im Anschluss an das Gespräch zwischen Trump und den Europäern ist ein gemeinsames Foto in der „Cross Hall“ geplant, einem breiten Flur im 1. Stock des Weißen Hauses, der den „State Dining Room“ und den „East Room“ verbindet.

 15:40

Vorbereitungs-Gespräch vor Trump-Gipfel

Kurz vor dem Treffen im Weißen Haus mit US-Präsident Donald Trump kommt der ukrainische Präsident zunächst in Washington mit europäischen Spitzenpolitikern zusammen.

Laut EU-Kommission handelt es sich um ein „vorbereitendes Treffen“. Anschließend spricht Selenskyj zunächst allein mit Trump, bevor Kanzler Merz, Frankreichs Präsident Macron und EU-Chefin von der Leyen zu den Beratungen dazustoßen.

 15:37

Trump: "Ein großer Tag"

US-Präsident Donald Trump meldet sich via Truth Social und schreibt freudig über den "großen Tag im Weißen Haus".

„Ein großer Tag im Weißen Haus. Wir hatten noch nie so viele europäische Staats- und Regierungschefs gleichzeitig hier. Eine große Ehre für Amerika!!! Mal sehen, welche Ergebnisse dabei herauskommen??? Präsident DJT“

 15:30

Wieder kein Anzug!

Laut US-Quellen, die mit dem Rechercheportal "Axios" sprachen, werde Selenskyj heute eine schwarze Jacke tragen, wie er sie bereits beim Nato-Gipfel in den Niederlanden im Juni getragen habe.

Zuvor gab es Aufregung um das Outfit des ukrainischen Präsidenten - denn US-Vertreter aus Trumps Umfeld sollen sich im Vorfeld darüber erkundigt haben wollen, ob Selenskyj heute im Anzug kommt. Das berichtete die deutsche "Bild"-Zeitung.

 15:27

Zuerst Selenskyj, dann europäische Verbündete

In zwei Spitzentreffen im Weißen Haus will Trump mit der Ukraine und den europäischen Verbündeten über den Einstieg in einen raschen Friedensprozess reden. Es geht um Vorschläge, über die Trump und der russische Präsident Wladimir Putin bei ihrem Gipfel am Freitag in Alaska gesprochen haben. Dabei will der US-Präsident zunächst allein mit Selenskyj sprechen.

Erst danach soll eine Runde mit europäischen Spitzenpolitikern stattfinden. Teilnehmen sollen unter anderen der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der britische Premierminister Keir Starmer, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und NATO-Generalsekretär Mark Rutte. Der Tag könnte je nach Verlauf ein Zwischenschritt hin zu einem möglichen dritten Treffen sein - dann zwischen Russland und der Ukraine.

 15:21

Herzlich willkommen

Trump will am Montag ab 19.15 Uhr MESZ mit der Ukraine und europäischen Verbündeten über den Einstieg in einen Friedensprozess sprechen. Mit dabei sind auch der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der britische Premierminister Keir Starmer, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und NATO-Generalsekretär Mark Rutte.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken