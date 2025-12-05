Abgeordneter zückte vor Club Pistole & richtete sie auf Männer

In Finnland ist ein rechtspopulistischer Abgeordneter zu acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden, weil er vor einem Nachtclub in Helsinki einen Schuss abgegeben hatte.

Ein Gericht in der finnischen Hauptstadt befand den 56-jährigen Timo Vornanen am Freitag unter anderem der Bedrohung und des fahrlässigen Umgangs mit einer Schusswaffe für schuldig.

Vornanen hatte in der Nacht zum 26. April 2024 vor einem Nachtclub in Helsinki eine Pistole gezogen und auf den Boden geschossen. Er richtete die Waffe zudem auf zwei Männer, mit denen er zuvor in dem Nachtclub in Streit geraten war. Die Regierungspartei Die Finnen schloss Vornanen nach dem Vorfall aus der Partei aus.

Der frühere Polizeibeamte hatte eine Waffenlizenz. Das Gericht ordnete nun aber an, dass er alle seine Schusswaffen abgeben muss. Es monierte unter anderem, dass der Politiker die Waffe in der Öffentlichkeit dabei hatte. Außerdem hatte er noch vier Waffen zu Hause, für die er keine Lizenz hatte.

Die rechtspopulistische Partei Die Finnen ist seit Juni 2023 Teil einer Vierer-Koalition unter dem konservativen Ministerpräsidenten Petteri Orpo.