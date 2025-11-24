Alles zu oe24VIP
Wizzair
© Screenshot

Video geht viral

Passagiere rennen verpasstem Flieger hinterher

24.11.25, 06:47
Brisanter Zwischenfall am Flughafen Köln/Bonn: Zwei Männer haben versucht, ihren verpassten Wizz-Air-Flug nach Bukarest auf spektakuläre Weise doch noch zu erreichen. 

Sie rannten über das Rollfeld, während das Flugzeug bereits die Triebwerke lief und sich auf dem Weg zur Startbahn befand.

Die beiden Rumänen – 28 und 47 Jahre alt – sollen wild gestikulierend auf das Cockpit zugelaufen sein und versucht haben, den Piloten davon zu überzeugen, sie doch noch an Bord zu nehmen. Laut Berichten schlugen sie einen Notausgang auf, nachdem sie das Glas eines Notschalters eingeschlagen hatten, und drückten den Knopf, um Zugang aufs Vorfeld zu bekommen.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt: Flughafenpersonal stellte die Männer rasch und übergab sie der Polizei. Gegen sie wird nun wegen Hausfriedensbruchs ermittelt; zudem wird geprüft, ob ein Verstoß gegen das Luftsicherheitsgesetz vorliegt.

"Wie dumm muss man sein"

Eine Flugbegleiter-Community, die das auf Facebook gepostete Video gesehen hat, kommentierte entsetzt: „Wie dumm muss man sein …damit kommst du nicht an Bord, sondern wirst verhaftet oder, noch schlimmer, in ein Triebwerk gesaugt.“

Der Vorfall wirft nicht nur Fragen zur Sicherheit am Flughafen Köln/Bonn auf.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

