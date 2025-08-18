Eskaliert es heute wieder? Plötzlich will Trump wissen, ob Selenskyj im Anzug kommt

Aufregung vor einem der größten Ukraine-Gipfel, die es bisher gab. Heute werden Selenskyj und zahlreiche andere EU- und Staatschefs in Washington bei Trump erwartet. Den US-Präsidenten scheint nun im Vorfeld zu interessieren, ob Selenskyj diesmal im Anzug komme!

Ende Februar 2025 war Selenskyj zuletzt bei Donald Trump im Weißen Haus zu Gast. Damals eskalierte die Lage völlig, beide Präsidenten fingen an, lautstark zu streiten. Nun droht der nächste Riesen-Eklat zwischen den beiden.

Wie die deutsche "Bild" berichtet, sollen US-Berater sich jetzt im Vorfeld darüber erkundigt haben, ob der ukrainische Staatschef dieses Mal "mit Anzug und Schlips" im Weißen Haus erscheine.

Selenskyj: "Erst nach Krieg"

Die ukrainische Seite hat noch nicht darauf geantwortet. Selenskyj hatte auf diese Frage immer geantwortet, dass er Anzug und Schlips erst dann wieder tragen werde, wenn der Krieg beendet sei.

Die Outfit-Frage wurde auch im Oval Office von einem der Reporter an Selenskyj gestellt, während der US-Präsident neben ihm saß. Die Frage löste weltweite Aufregung aus.