Exklusive Einblicke: Cheyenne Ochsenknecht's Leben auf dem Bauernhof

Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits geben exklusive Einblicke in ihr Leben auf dem Bauernhof.

Eine Homestory mit Cheyenne Ochsenknecht lässt Prunk und Pomp vermuten. Schließlich steht das Model schon seit ihrer Kindheit in der Öffentlichkeit und wuchs in einer Welt voller Glamour und roten Teppichen auf. Wer Cheyenne in den letzten Jahren allerdings auf Social Media gefolgt ist oder ihre Reality-Serien „Die Ochsenknechts“ und „Unser Hof - Mit Cheyenne und Nino“ verfolgt, weiß dass sie und ihr Mann Nino sich für ein zurückgezogeneres Leben entschieden haben.



Willkommen am Chianinahof

„Hier wollen wir unsere Kinder großziehen“, sagt Cheyenne Ochsenknecht über ihr Zuhause in der Steiermark. © Johannes Kernmayer ×

Das Paar zog nämlich mit der Geburt ihres ersten Kindes nach Dobl bei Graz auf den Familien-Hof von Nino. „Als wir uns zwischen Großstadt und Landleben entscheiden mussten, war mir klar: Ich möchte mein Kind hier draußen in der Natur aufwachsen sehen“, verrät Cheyenne. Vier Jahre und ein weiteres Kind später, sind die beiden immer noch glücklich, diesen Weg gegangen zu sein. Sie leben gemeinsam mit Ninos Papa Gerald und über 150 Tieren auf dem 200 Jahre alten Bauernhof, den sie mittlerweile sogar übernommen haben.

Der Einrichtungsstil am Chianinahof ist bunt und schrill – das brachte Cheyenne mit ihrem Einzug vor vier Jahren mit. © Johannes Kernmayer ×

„Seit dem Einzug hat Cheyenne ein paar Möbelstücke ausgetauscht und vor allem Farbe in die Bude gebracht“, schmunzelt der Landwirt und ausgebildete Diplom-Fleischsommelier Nino. Das größte Projekt war jedoch der kürzlich fertiggestellte Hightech-Stall. Ninos Vater setzte stets auf traditionelle Landwirtschaft. Cheyenne und Nino bringen nun Modernisierung auf den Hof. Auch Social Media gehört zur Arbeit der Jungbauern. „Landwirtschaft cooler und hipper gestalten“, ist ein erklärtes Ziel des jungen Ehepaares.

Fast täglich steht Cheyenne im Stall. Frühes Aufstehen und Kühe melken gehören hier zur Tagesordnung. © Johannes Kernmayer ×

Hereinspaziert

Vom Außenbereich und den Ställen geht es direkt ins Wohnhaus. Stolz führt uns Cheyenne durch den Eingangsbereich in ihre offene Küche mit angrenzendem Esszimmer. Ein wahrer Hingucker: Das Fischgrätenparkett. Es verleiht dem großen Raum seine Wärme, während die Holzbalken an der Decke und die weißen Doppelflügelfenster einen typisch modernen Bauernhof-Charme vermitteln.

Das Esszimmer ist der Hotspot des Ochsenknecht-Heims. Abgesehen von den Ställen, spielt sich hier der Großteil ihres Alltags ab. © Johannes Kernmayer ×

Das Herzstück des Raums ist ein großer Esstisch, auf dem bis zu zehn Personen Platz finden. „Die rustikale Holzplatte war früher einmal eine Bauerntür“, erzählt Cheyenne.

Der Ankleideraum ist ein wahrer Mädchentraum. © Johannes Kernmayer ×

Einen Stock höher befindet sich ein Ankleideraum. Der Neid könnte uns hier fressen! Durch die teilweise gläsernen Fronten blitzen zwischen hoftauglicher Alltagskleidung auch einige schrille Red-Carpet-Looks hervor. Schnell wird klar: Den größten Teil des Schranks nimmt wohl Cheyennes Garderobe ein.

Exklusive Einblicke

Hin und wieder stehen Cheyenne und Nino trotz Leben am Hof – oder gerade deshalb – vor der Kamera. Nicht nur in ihren Instagram-Storys gewähren sie ihren Fans Einblicke in ihren Alltag, auch in der Sky-Serie „Unser Hof – Mit Cheyenne und Nino“ zeigen sie gewohnt authentisch, wie sie gemeinsam mit ihren Kindern am Chianinahof leben. Diesen Sonntag um 18.15 Uhr geht bereits Folge drei online!