Opernstar Zoryana Kushpler zeigt ihren Musik-Palast

Wohnen mit bester Stimmung. Zoryana Kushpler zeigt die Bühne ihres Privatlebens.

Wer dieses prachtvolle Innenstadt-Wohnhaus betritt, kann das Glück haben, ebenso prachtvolle Töne aus dem Dachgeschoß zu hören. Ebendort lebt nämlich seit nunmehr sechs Jahren ­Mezzosopranistin Zoryana Kushpler. Wobei die aus der Ukraine stammende Künstlerin hier keineswegs nur zusammen mit ihrem Ehemann, Unternehmer Mi­khail Bron, Sohn Marc Igor (8) und Hündchen Boris wohnt – sie probt, unterrichtet und netzwerkt in dem großzügigen Refugium auch eifrig.

„Circa zweimal im Jahr richte ich hier Salons aus, zu denen ich viele Leute aus der Kulturszene einlade“, erzählt die sympathische und vor allem leidenschaftliche Gastgeberin. „Da wird dann gesungen, musiziert, geplaudert, gelacht – und auch das ein oder andere Geschäft abgeschlossen. Ganz so wie es einst im alten Wien in Wohnungen wie diesen üblich war.“

© J. Kernmayer Gediegener Empfang. Der Eingang zur Dachgeschoßwohnung passt perfekt zum Ambiente des Refugiums der Künstlerin. ×

Wenn das Zuhause zur Bühne wird

Eine perfekte Bühne bietet Kushplers Zuhause für die konspirativen Zusammentreffen dank seiner Großzügigkeit – und sogar mit einer richtigen Bühne. „Dieses halbrunde Podest im Salon war schon vorhanden, als ich die Wohnung entdeckte. Das war natürlich das Tüpfelchen auf dem i“, verrät die gebürtige Lembergerin, die seit 16 Jahren in Österreich lebt – aber lange nach ihrem Traumdomizil suchte.

© J. Kernmayer Im großen Salon befindet sich ein halbrundes Podest, auf dem ein Flügel steht, der auch selbst spielen kann. „Ein Wunsch meines Mannes“, lacht die Gastgeberin. ×

„Vier Jahre lang habe ich nach einem für uns als Familie perfekt geeigneten Zuhause gesucht – durch Zufall lernte ich dann die Besitzerin dieser Wohnung – eine faszinierende, elegante Dame – kennen.“ Diese zog Kushpler ebenso in ihren Bann wie das Mietobjekt, das von einer prachtvollen, zweistöckigen Dachterrasse mit Blick über die Stadt gekrönt ist. Hier blühen traumhaft duftende Rosen, die von der Operndiva selbst gepflegt werden.

© J. Kernmayer Auf der Terrasse mit Blick zum Stephansdom wird gegrillt, gechillt und gelacht. „Vor allem im Lockdown war das unsere Ruhe-Oase.“ ×

„Die Gartenarbeit entspannt mich.“ Und das kann die vielseitige Ukrainerin durchaus gebrauchen. Schließlich ist die 48-Jährige nicht nur Vollblut-Mama eines Achtjährigen, steht regelmäßig auf der Bühne und hat nun auch noch eine Professur in Salzburg – Zoryana setzt sich auch stets karitativ ein.

© J. Kernmayer Rosige Zeiten im Dachgarten: Opernstar Zoryana Kushpler mit Hündchen Boris in ihrer Innenstadt-Wohnung in Wien. ×

Der Krieg in ihrer Heimat und dessen Opfer – darunter auch viele Freunde und Verwandte von Kushpler – „reißt mir beinahe mein Herz auseinander“, sagt die Sängerin, die im letzten Jahr zusammen mit Star-Geigerin Lidia Baich allein bei einem Charity-Konzert über 70.000 Euro Spenden für Betroffene in der Ukraine sammeln konnte. Viele Kunstwerke aus ihrer Heimat in der Wohnung bedeuten ihr daher umso mehr. „Aber ich liebe auch österreichische Antiquitäten – viele der Stücke hier haben wir auf Flohmärkten gefunden.“ Und so zieren Statuetten, Vasen, Standuhren und andere Sammlerstücke antike Kommoden und Tischchen.

© J.Kernmayer Kushpler zeigt LIVE&STYLE-Herausgeberin Daniela Schimke das lettische, billardähnliche Spiel, das sie oft mit ihrem achtjährigen Sohn spielt. ×

Das Herzstück des Salons stellt jedoch der Flügel dar. „Mein Mann wünschte sich ein selbst spielendes Klavier“, erzählt Zoryana Kushpler mit ihrem so schönen, herzlichen Lachen – das das Haus so erfüllt wie ihre Musik.