Wenn er nicht gerade durch die Welt jettet, logiert Star-Designer Niko Niko in diesem Luxus-Apartment in Wien.

Die Koffer stehen bereits wieder gepackt im Vorraum, als wir Niko Niko in seiner Wiener Wohnung an einem der wenigen Tage, die er derzeit zu Hause ist, besuchen. Eben noch in Dubai, nach unserem Shooting auf Formentera dann weiter nach Ibiza ... Der 36-jährige gebürtige Serbe ist dennoch genau dort angekommen,..