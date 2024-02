× Wohnen wie Victoria und David Beckham: So geht‘s!

Ob in London oder Miami – David und Victoria lieben es chic und luxuriös.

David und Victoria Beckham besitzen viele Häuser. Die meiste Zeit verbringen sie jedoch in ihrem eleganten Londoner Stadthaus. Nach mehreren Jahren im Ausland entschied sich das Paar 2014, mit ihren Kindern wieder Wurzeln in England zu schlagen. Laut "AD Magazine" investierte die Familie satte vier Millionen Pfund in die Renovierung ihres Traumhauses in Holland Park, im Westen der britischen Metropole.

Liebevolle Details

Auf Instagram teilt das Star-Paar immer wieder Einblicke in ihr Zuhause. Wie zuvor schon bei ihrem Modegeschmack scheint Victoria Beckham auch in Sachen Einrichtung einen Stilwechsel hin zu leiseren Tönen vorgenommen zu haben: Es muss hochwertig sein, aber auch wohnlich bleiben.

Das Paar setzt in ihrem Haus auf Minimalismus. Schwarz, weiß und Beigetöne sorgen für eine elegante Atmosphäre. Edle Accessoires dienen als Hingucker.

Lieblingsort Küche

Die Küche dient als Lieblingsort der Beckham-Family. Die Kombination aus Stahl, Holz und Marmor verleiht der Küche einen moderne Touch.

In der Küche tischt David nicht nur Köstlichkeiten auf, sondern auch gemeinsame Familien-Momente werden hier gefeiert.

Homegym

Ein besonderes Highlight der Villa ist das eigene Fitnessstudio im Untergeschoss. Hier wird gemeinsam mit hochwertigen TechnoGym-Geräten trainiert.

XXL-Garderobe

Als Mode-Profi braucht Victoria natürlich auch einen passenden Kleiderschrank.

Ihren Walk-In-Closet hält sie schlicht in weiß. Kleidung, Accessoires und Schuhe sind nach Farbe und Anlass sortiert - der Traum jeder Frau!