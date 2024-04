Kimberly Budinsky präsentiert ihren Wohntraum in Wien

Sky-Moderatorin Kimberly Budinsky und Admira-Tormann Christoph Haas haben sich ihren perfekten Wohn(t)raum geschaffen. Uns gewährt das Power-Couple private Einblicke in ihre Wohlfühl-Oase im 22. Wiener Bezirk.

Es ist kein Wunder, dass sie – egal, ob im TV, auf ihrem Instagram-Kanal oder wenn man sie privat trifft – eigentlich immer strahlt. Schließlich hat sich Kimberly Budinsky mit erst 29 Jahren so ziemlich alle Träume erfüllt, die sie je hatte. Ihre Miss Vienna- und Miss Earth 2016-Titel nutzte die Beauty als Sprungbrett für eine Top-Karriere als Model, Influencerin – und nunmehr erfolgreiche Sky-Fußball-Moderatorin. Stichwort Fußball: Den Kick in Sachen Liebe gibt der quirligen Wienerin seit acht Jahren Admira-Goalie Christoph Haas (31), mit dem Kimberly Budinsky seit 2022 verheiratet ist.

Wohnen mit Kick

Nicht nur Fußball verbindet Kimberly Budinsky und Christoph Haas, die sich im 22. Wiener Bezirk auf einem Eigengrund ihre Wohlfühl-Oase geschaffen haben. © Johannes Kernmayer ×

Zusammen hat sich das Traumpaar auch ein perfektes Zuhause in Wien-Donaustadt geschaffen: Einen 150 Quadratmeter großen Wohntraum im selbst konzipierten Wohnhaus auf Eigengrund. „Im Erdgeschoß wohnen meine Großeltern und über uns haben wir eine Airbnb-Wohnung, wo auch mein in Berlin lebender Bruder wohnt, wenn er in Wien ist“, erzählt Kimberly, deren Eltern und Schwiegereltern auch nur zehn Minuten entfernt sind. „Das ist nicht immer nur ein Vorteil“, lacht die 29-Jährige, „aber es ist zu 99 Prozent ein Segen, wenn man seine geliebte Familie so nahe bei sich hat.“

Leben & Qualität

Von der großzügigen Sitzecke blickt man entweder in den Garten der Großeltern, auf die Grill-Ecke oder auf den schwenkbaren Flatscreen in der Küche. © Johannes Kernmayer ×

Bei der Einrichtung des großzügigen, modernen Refugiums mit einer 45 Quadratmeter großen Terrasse mit Blick in den prachtvollen Garten der Großeltern, haben Haas und Budinsky vor allem auf Qualität wert gelegt.

Die riesige Küche mit großem Esstisch ist das Herzstück der Wohnung samt Side-by-Side-Kühlschrank von Liebherr. © Johannes Kernmayer ×

Von der hochwertigen Riesen-Küche („Kochen ist für mich Entspannung.“) samt Side-by-Side-Kühlschrank, über die gemütliche Designer-Couch bis hin zum Sonos-Soundsystem („Musik spielt eine große Rolle in meinem Leben.“) und zwei großen Flatscreens („Zum Fußballschauen, versteht sich.“) wurde hier nicht an hochqualitativem Interieur gespart.

"Guter Schlaf ist wichtig!“ Weshalb sich das Paar ein Zirbenholzbett ohne Schrauben anfertigen ließ. © Johannes Kernmayer ×

Nicht zu vergessen: das Zirbenbett, das das Paar von einem Tischler – ohne Schrauben – anfertigen ließ und sich damit ein Stück Steiermark ins stylische Apartment holte. Dort nämlich haben Budinsky und Haas vor zwei Jahren geheiratet – und damit den Grundstein für ihr schönes Zuhause besiegelt: ihre Liebe als Volltreffer im Spiel des Lebens.