Ben Affleck blätterte 19 Mio. Euro für neue Luxus-Villa hin

Hollywood-Star Ben Affleck hat für umgerechnet 19 Millionen Euro eine neue Luxus-Villa in Los Angeles erworben, berichtete die "Daily Mail", die er ohne Jennifer Lopez beziehen wird. Die einstige Traum-Paar steht kurz vor der Scheidung. Das Anwesen befindet sich im prominenten Viertel von Pacific Palisades und erstreckt sich knapp 600 Quadratmeter. Brisant: Affleck soll den Kaufvertrag an Lopez 55. Geburtstag abgeschlossen haben. Für den Kauf nahm er einen Kredit von rund 9 Millionen Euro auf.

Inside Ben Affleck's new $20.5M bachelor pad that he bought in brutal birthday swipe to Jennifer Lopez as divorce filing looms https://t.co/F2QaYiR1nz