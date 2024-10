Kunterbunt & superschrill: Anna Netrebkos Herbstlooks sorgen für Stirnrunzeln

Auf Instagram teilt die Opern-Diva Schnappschüsse ihrer Herbst-Outfits. Doch bei der Farbwahl scheiden sich die Geister.

Es ist kein Geheimnis, dass Anna Netrebko modisch gerne aus der Reihe tanzt. Ob am Opernball oder im Alltag - mit ihren auffälligen Looks sorgt die Opernsängerin stets für Gesprächsstoff. Auch in diesem Herbst bleibt die Bühnen-Diva ihrem schrillen Fashion-Stil treu und veröffentlicht auf Instagram zahlreiche Schnappschüsse ihrer neuesten Designer-Pieces.

Alles andere als langweilig: Anna Netrebko zeigt im Herbst Mut zur Farbe

Die Devise scheint klar: sündteuer, fragwürdig und Hauptsache schrill! Auf Instagram präsentiert Netrebko eine Slideshow mit zehn Bildern und verkündet damit: Nach ihrem Geschmack wird der Herbst alles andere als langweilig! Jedes Outfit ist bunter und auffälliger als das vorherige. Ihre Looks könnten direkt aus einem Regenbogen gefischt worden sein – von knalligem Rot bis zu giftigem Grün ist alles mit dabei.

Im ersten Bild zeigt sie sich beispielsweise in einem Karomuster-Kleid, das sie mit einer farblich abgestimmten Haube kombiniert. Das Highlight? Ein neongelber Schal, der förmlich „Hier bin ich!“ schreit – unmöglich, nicht hinzusehen! Auf einem weiteren Bild präsentiert sich der Opern-Star in einem langen Trenchcoat mit Blumenmuster, den Netrebko mit einem mysteriösen Fellstück kombiniert. Am fragwürdigsten wird es jedoch am Ende der Bilderreihe, wo sie einen blauen Look zur Schau stellt: Abgestimmte Leggings und ein Daunenmantel im Paisleyprint, kombiniert mit einer knallblauen Handtasche und schwarzen Lackboots. Für ein Fashion-Statement sorgen blaue Fell-Handschuhe – da hilft kein Modeberater der Welt!

Die schrillen Looks sind übrigens alles andere als günstig – getagged sind Luxusmarken wie Stella McCartney, Versace, Roberto Cavalli, Loewe und Pucci, die man aus der Bildunterschrift schon fast um Hilfe schreien hört. „Der Herbst ist eine wunderschöne Jahreszeit – so viele Farben!“ schreibt Netrebko zu ihrem Posting. Ein paar Farben weniger würden aber auch nicht schaden…