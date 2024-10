Microchip-Maniküre: Ab jetzt können wir mit unseren Nägeln bezahlen

Apple-Pay war gestern! Dank der Microchip-Maniküre können wir im Supermarkt ab sofort mit unserem Fingernagel bezahlen.

In puncto Nageldesign gibt es immer wieder neue Trends - von klassischem Rot über elegantes French-Design bis hin zu auffälligen Neonfarben. Doch aktuell sorgt ein besonders futuristischer Look in den USA für Aufsehen: Microchip Nails. Der innovative Maniküre-Trend ist nicht nur ein echter Hingucker, sondern erleichtert uns ab jetzt auch den Alltag!

Microchip Nails: Bezahlen oder Musik abspielen per Fingertipp

Hinter dem Namen "Microchip Nails" verbirgt sich auch genau das: Winzige Mikrochips werden ins Nageldesign integriert. Die Chips funktionieren mit sogenannter NFC (abgekürzt für "Near Field Communictaion")-Technologie. Der NFC-Chip speichert verschiedene Informationen und wird bereits für kontaktloses Bezahlen mit Kreditkarten oder Smartphones genutzt.

Smarte Maniküre für den Alltag

Ist der Chip einmal im Nagel integriert, ermöglicht er es, Zahlungen vorzunehmen oder persönliche Daten wie Businesskarten oder den TikTok-Account kontaktlos auszutauschen. Auch Websites oder Spotify-Playlists lassen sich auf den Chip laden und kontaktlos scannen. Der Chip bleibt dabei dezent im Nageldesign versteckt und fällt optisch kaum auf. Die US-amerikanische Nail Artistin Lori Ellen Howe zeigt auf Instagram, wie die Maniküre aussehen könnte:

Ideengeberin der innovativen Maniküre ist Jana Bobosikova, CEO von Kiki World. Ihr Unternehmen hat sich auf ungewöhnliche Beauty-Produkte spezialisiert, die unter dem Motto "Beauty Beyond" vermarktet werden. Zukünftig könnten diese Technologien noch vielseitiger werden und möglicherweise sogar Funktionen eines Smartphones übernehmen – vielleicht ist es sogar bald möglich, Telefonate über unsere Nägel zu führen.

So bekommen Sie Ihre eigenen Microchip Nails

Wer den neuen Maniküre-Trend unbedingt selbst ausprobieren möchte, kann die kleinen Chips online shoppen und mithilfe einer speziellen App selbst programmieren. Allerdings sollte darauf geachtet werden, dass die Chips sicher in die Nägel eingearbeitet werden. Hierfür empfiehlt es sich eine Schicht Gel oder Acryl aufzutragen.