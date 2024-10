Jennifer Lawrence (34) ist wieder schwanger

Jennifer Lawrence ist schwanger! Die 34-jährige Schauspielerin erwartet ihr zweites Kind mit Ehemann Cooke Maroney.

Jennifer Lawrence erwartet ihr zweites Kind mit Ehemann Cooke Maroney.

Baby-News

Ein Vertrauter des Stars bestätigte die Baby-News gegenüber der "Vogue". Lawrence und ihr Mann sind seit 2019 verheiratet und haben gemeinsam den zweijährigen Sohn Cy. „Zuerst waren sie sich nicht sicher, ob sie noch eins wollten, weil es so viel Arbeit ist, aber sie sind von Cy besessen und lieben es, ihren Freunden und ihrer Familie Videos zu zeigen“, sagte der Insider.

"Leben von vorne begonnen“

In einem Interview mit Vogue im Jahr 2022 sprach Jennifer über die Freude, zum ersten Mal Mutter zu werden, und teilte mit, dass sie bei der Geburt ihres Sohnes „das Gefühl hatte, mein ganzes Leben hätte von vorne begonnen“.

„Ich habe nur gestarrt. Ich war einfach so verliebt. Außerdem habe ich mich überall in alle Babys verliebt. „Neugeborene sind einfach so toll“, erklärte sie.