"Happy Birthday": Kirchengemeinde singt für Harris

Demokratische Präsidentschaftskandidatin feierte 60. Geburtstag

Besonderer Geburtstagsgruß für Kamala Harris: Bei einem Auftritt in einer Kirche in Stonecrest im US-Bundesstaat Georgia hat die Gemeinde "Happy Birthday" für die demokratische Präsidentschaftskandidatin gesungen. Harris feiert heute ihren 60. Geburtstag. "In diesem Moment stehen wir in diesem Land an einer Kreuzung. Es liegt nun an uns, zu entscheiden, wo wir hingehen - als Amerikaner und als Gläubige", sagte Harris in ihrer Rede in der baptistischen Megakirche.

Die Gottesdienste in Megakirchen werden von Tausenden Gläubigen besucht. Harris tritt bei der Präsidentschaftswahl am 5. November gegen den Republikaner Donald Trump an. Sollte der 78-Jährige die Wahl gewinnen, würde er als ältester Präsident aller Zeiten ins Weiße Haus einziehen. Der heute 81 Jahre alte Joe Biden war bei seiner Vereidigung einige Monate jünger als Trump es nach einem möglichen Wahlsieg wäre.

Das Thema Alter war vor allem ein Thema, als Biden noch im Rennen ums Weiße Haus war - ist aber mit Harris Übernahme der Kandidatur etwas in den Hintergrund gerückt. Harris' Arzt bescheinigte der Demokratin zuletzt einen "exzellenten" Gesundheitszustand.