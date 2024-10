UNO-Blauhelme im Libanon: Israel zerstört Beobachtungsturm

Eskalationsspirale.

Die UNO-Friedenstruppe im Libanon (UNIFIL) hat am Sonntag mitgeteilt, dass ein Bulldozer der israelischen Armee einen Beobachtungsturm einer UNO-Stellung in Marwahin im Südlibanon zerstört hat. Auch ein Zaun sei demoliert worden. Die UNIFIL-Blauhelme waren zuletzt wiederholt unter Beschuss geraten. Mindestens fünf von ihnen wurden verletzt. Österreich ist an UNIFIL derzeit mit rund 160 Bundesheerangehörigen beteiligt.

Die meisten Angriffe auf Blauhelme werden den israelischen Truppen zugeschrieben, die im Libanon aus der Luft und mit Bodentruppen gegen die radikal-islamische Hisbollah-Miliz vorgehen. Israel hat den Abzug der UNIFIL-Truppen aus Kampfzonen gefordert. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres erklärte indes, die Blauhelme würden auf ihren Positionen bleiben.