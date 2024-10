Das letzte Versteck des Hamas-Terror-Chefs

Es ist ein Tunnel, der zur Festung ausgebaut wurde: Wäscheleine, TV, Schlafcouch.

Das israelische Militär zeigt jetzt Bilder des Tunnel-Verstecks des Hamas-Chefs. Ab dem 6. Oktober 2023, einen Tag vor dem Hamas-Massaker des 7. Oktobers, bezog Sinwar seinen Tunnel.

Er stellte sich wohl darauf ein, für längere Zeit komplett untertauchen zu müssen. Drei Stunden Videomaterial haben die Israelis zusammengeschnitten. Die Aufnahmen zeigen, wie der Hamas-Chef mit seiner Familie, seiner Frau und den Kindern, sich im Tunnel einrichtet.

The IDF releases footage showing Hamas leader Yahya Sinwar on the night before the October 7 onslaught fleeing to a tunnel while bringing down equipment.



According to the IDF, the video was recovered several months ago. pic.twitter.com/fXTubnvevk