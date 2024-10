Frau von Hamas-Chef flüchtete mit 32.000-Dollar-Tasche

Die Hermès Birkin 40 kostet rund 32.000 Dollar.

Wie berichtet, wurde Hamas-Chef Yahya al-Sinwar am Mittwoch bei einem israelischen Angriff im Gazastreifen eliminiert. Der Drahtzieher des Massakers vom 7. Oktober wurde durch einen Kopfschuss getötet.

Unterdessen veröffentlichte die israelische Armee Aufnahmen, wie Sinwar zusammen mit seiner Familie am 6. Oktober des letzten Jahres – also am Vortag des Massakers – in einen Hamas-Tunnel flüchtete. Sinwars Frau trug dabei eine 32.000 teure Birkin-Tasche.

„Während die Bewohner Gazas kein Geld für Lebensmittel haben, sehen wir viele Beispiele für die besondere Liebe von Yahya Sinwar und seiner Frau zum Geld“, postete der IDF-Sprecher für arabische Medien, Oberstleutnant Avichay Adraee, auf X/Twitter zusammen mit einem Screenshot.

هل زوجة السنوار دخلت معه إلى النفق في السادس من أكتوبر وبحوزتها حقيبة لشركة بيركين التي تقدر كلفتها بنحو 32 ألف دولار؟! أترك لكم التعليق.

بينما لا يملك سكان غزة الأموال الكافية لخيمة أو للمواد الأساسية نرى أمثلة كثيرة لحب يحيي السنوار وزوجته الخاص للأموال… pic.twitter.com/sGft4Qg9s8 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 19, 2024

„Stundenlang gehen sie auf und ab, um Lebensmittel, einen Fernseher und andere Produkte für einen langen Aufenthalt zu horten. Er kümmerte sich nur um sein persönliches Überleben“, sagte Hagari.

Bei der Tasche soll es sich um eine Hermès Birkin 40 handeln. Diese kostet rund 30.000 Euro.