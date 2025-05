Knallhart-Regeln: Mallorca greift am Ballermann jetzt durch

Für die Party-Touristen am Ballermann wird es diesen Sommer richtig ungemütlich.

Wer sich nicht an die neuen Mallorca-Regeln hält, der muss am Ballermann tief in die Tasche greifen und wird ordentlich zur Kassa gebeten. Wildpinkeln, oberkörperfrei - für die Partygäste ist das bald alles vorbei und wenn nicht, dann müssen sie blechen.

Förderung des „zivilen Zusammenlebens“

Bei der jetzt erlassenen Verordnung zur Förderung des „zivilen Zusammenlebens“, die im Amtsblatt der Baleareninsel veröffentlicht wurde, ist jetzt der Strafenkatalog geregelt. Bis zu 3000 Euro können fällig werden für Regel-Verstöße.

Bis zu 750 Euro Strafe zahlt man für:

Alkoholkonsum auf Straße oder Strand

Wildpinkeln

Mit freiem Oberkörper durch die Stadt laufen

Lautsprecher am Tag

Kaufen bei illegalen Straßenhändlern

Bis zu 1.500 Euro für:

Grölen in der Nacht

Müll liegen lassen

Trinkgelage in Gruppen

Pöbeleien

Einsatz von Laserpointern

Und bis zu 3.000 Euro können fällig werden für:

Diskriminierung

Gefährdende Massenbesäufnisse

„Balconing“ oder Parkour

Umweltverschmutzung

Baden trotz roter Flagge

Da wird sich der ein oder andere Feierwütige wohl genau überlegen, wo seine Grenze liegt.